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Экономика22 июня 2023 11:30

Опасно для жизни: россияне жалуются на усталость, стресс и проблемы со зрением из-за работы

Опрос: Две трети россиян считают, что их работа плохо влияют на здоровье
Андрей ЗАЙЦЕВ
Две трети россиян считают, что их работа плохо влияют на здоровье

Две трети россиян считают, что их работа плохо влияют на здоровье

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Две трети россиян считают, что работа плохо влияют на их здоровье. Кто-то устает, а кто-то сходит с ума. Таковы результаты опроса среди трудоспособных россиян, который провели в исследовательском центре портала «Зарплата.ру».

Примечательно, что на физическое здоровье чаще всего жаловались не строители (50%), а… юристы (75%). То ли сказывается большой стресс в судах, то ли их часто бьют недовольные клиенты.

При этом на ментальное здоровье чаще всего жаловались специалисты в области образования (33%). Их можно понять. Сотрудникам детских садов и школ давно пора доплачивать за вредность.

Ну а самая ужасная работа, по версии респондентов, - это бухгалтерия. 43% опрошенных из этой сферы сказали, что она вредит и физической форме, и психологическому состоянию. Работа и рутинная, и опасная. За ошибки в отчетности ни начальник, ни налоговая не похвалят.

На здоровье влияют разные факторы. И сидячая работа, и плохой режим питания, и токсичные коллеги (см. графику). Последних, кстати, больше всего в сфере искусства.

Чтобы не навредить здоровью, эксперты вне зависимости от работы советуют придерживаться основных правил.

- Универсальные советы сложно дать, потому что работы разные. Во-первых, желательно каждый час делать перерывы, менять позу. Если сидите, пройдитесь. Если стоите, присядьте. Главное – спина. Делайте разминку, простые упражнения, повороты, наклоны. Это разгружает мышцы и восстанавливает концентрацию внимания. Во-вторых, работать нужно в комфортных условиях: прохладная температура, приток свежего воздуха. Это сильно повышает работоспособность. Ну и в-третьих, регулярная физическая активность: прогулки, фитнес, бассейн. Все это позволит избежать проблем со здоровьем, - пояснил Николай Крючков, эксперт в области общественного здоровья, иммунолог.

Единственное – разминка вряд ли поможет при работе с токсичными коллегами или клиентами. Но здесь рекомендация простая – менять работу. Зачастую это становится полезно не только для здоровья, но и для зарплаты.

На что чаще всего жалуются работающие

Стресс 56%

Боли в спине и ногах 52%

Постоянная усталость 47%

Ухудшение зрения 41%

По данным Зарплаты.ру и Росгосстраха.

Что больше всего влияет на здоровье

Сидячая работа 60%

Слишком напряженная работа 40%

Ранние подъемы 38%

Токсичные коллеги/клиенты 27%

Плохой режим питания 24%

По данным Зарплаты.ру и Росгосстраха.

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