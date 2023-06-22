Опасно для жизни: россияне жалуются на усталость, стресс и проблемы со зрением из-за работы

Две трети россиян считают, что их работа плохо влияют на здоровье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Две трети россиян считают, что работа плохо влияют на их здоровье. Кто-то устает, а кто-то сходит с ума. Таковы результаты опроса среди трудоспособных россиян, который провели в исследовательском центре портала «Зарплата.ру».

Примечательно, что на физическое здоровье чаще всего жаловались не строители (50%), а… юристы (75%). То ли сказывается большой стресс в судах, то ли их часто бьют недовольные клиенты.

При этом на ментальное здоровье чаще всего жаловались специалисты в области образования (33%). Их можно понять. Сотрудникам детских садов и школ давно пора доплачивать за вредность.

Ну а самая ужасная работа, по версии респондентов, - это бухгалтерия. 43% опрошенных из этой сферы сказали, что она вредит и физической форме, и психологическому состоянию. Работа и рутинная, и опасная. За ошибки в отчетности ни начальник, ни налоговая не похвалят.

На здоровье влияют разные факторы. И сидячая работа, и плохой режим питания, и токсичные коллеги (см. графику). Последних, кстати, больше всего в сфере искусства.

Чтобы не навредить здоровью, эксперты вне зависимости от работы советуют придерживаться основных правил.

- Универсальные советы сложно дать, потому что работы разные. Во-первых, желательно каждый час делать перерывы, менять позу. Если сидите, пройдитесь. Если стоите, присядьте. Главное – спина. Делайте разминку, простые упражнения, повороты, наклоны. Это разгружает мышцы и восстанавливает концентрацию внимания. Во-вторых, работать нужно в комфортных условиях: прохладная температура, приток свежего воздуха. Это сильно повышает работоспособность. Ну и в-третьих, регулярная физическая активность: прогулки, фитнес, бассейн. Все это позволит избежать проблем со здоровьем, - пояснил Николай Крючков, эксперт в области общественного здоровья, иммунолог.

Единственное – разминка вряд ли поможет при работе с токсичными коллегами или клиентами. Но здесь рекомендация простая – менять работу. Зачастую это становится полезно не только для здоровья, но и для зарплаты.

На что чаще всего жалуются работающие

Стресс 56%

Боли в спине и ногах 52%

Постоянная усталость 47%

Ухудшение зрения 41%

По данным Зарплаты.ру и Росгосстраха.

Что больше всего влияет на здоровье

Сидячая работа 60%

Слишком напряженная работа 40%

Ранние подъемы 38%

Токсичные коллеги/клиенты 27%

Плохой режим питания 24%

По данным Зарплаты.ру и Росгосстраха.

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