Изнанка ЕГЭ: Исчезнувшие баллы, рекорды по списыванию, обыски и подставы

В этом году итоговую аттестацию ЕГЭ проводили в 5800 пунктах сдачи по стране. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году итоговую аттестацию ЕГЭ проводили в 5800 пунктах сдачи по стране. Процедура эта давно известная, педагоги-организаторы натренированы. В большинстве случаев все идет, как по маслу. Хотя, разумеется, нервно. Но каждый год в экзаменационную пору случаются неприятные истории. Чем отличилась нынешняя итоговая аттестация?

УЖАСНЫЙ «ПРОФИЛЬ»

Ежегодно после экзаменов ЕГЭ по профильной математике в этот раз вызвал огромное количество жалоб, как родителей и детей, так и педагогов, готовивших учеников к экзаменам. А петиция в РуНете о пересмотре оценок из-за «немыслимо высокого уровня сложности заданий» набрала уже больше 100 тысяч подписей. - Суть комментариев примерно одинакова - ребенок 11 лет старался, шел на медаль, занимался с репетитором, но получил невысокие баллы (от 40 до 66), поступление накрывается, у всей семьи нервный срыв.

«Не справились со второй частью те, кого натаскивали на конкретные типы заданий», - ответил на претензии руководитель комиссии по разработке КИМ (контрольно-измерительных материалов, так называют задания для ЕГЭ – прим. Ред.) ЕГЭ по математике Иван Ященко. И заверил, что все было в рамках школьной программы и те, кто глубоко изучал школьный курс и готовился на инженерные специальности, получили достойные оценки.

Тем не менее, средний балл по «профилю» в этом году просел (55,62 против 56,9 в прошлом году). И сдающих стало меньше на 55 тысяч (282 тысячи против 337 тысяч в 2022-м). Может, правы те, кто трубит о паническом страхе детей и педагогов. В Рособрнадзоре, впрочем, снижение количества сдающих объясняют «более осмысленным выбором уровня экзамена».

В этом году итоговую аттестацию ЕГЭ проводили в 5800 пунктах сдачи по стране Фото: Мария ЛЕНЦ

МНОГО ДВОЕК

По базовой математике (ее сдают те, кому не нужна будет эта дисциплина при поступлении) результаты ЕГЭ, наоборот, улучшились, двоек намного меньше, чем раньше. А вот с ОГЭ были проколы. В Новосибирской области экзамен завалили 35% девятиклассников, средний балл по региону – всего 3,04. В Якутске родители просят повторной проверки работ: мол, как могут быть двойки у половины школы, если дети готовились и нормально написали пробный экзамен?

Двойка, кстати, это не клеймо на всю жизнь и поломанная судьба: пересдать предмет для ОГЭ можно будет уже в сентябре.

ПОДСТАВА СО СЛОВАРЯМИ

В Новороссийске аннулировали результаты ЕГЭ по русскому сразу у 33 участников. Из-за того, что подсматривали в орфографические словари. Справочная литература на ЕГЭ запрещена, но словари на столах в нескольких аудиториях зачем-то оставили педагоги. Якобы по ошибке. 124 участника из 157 к книжкам не притронулись, остальные подумали, что можно. Потом оправдывались: нам же учителя разрешили!

Получается, ребят подставили? В комиссии рассудили так: с правилами всех знакомили под подпись, поэтому те, кого «поймали» видеокамеры, виноваты. Но пилюлю подсластили - разрешили пересдать в резервный день, а не через год. Учителей-растяп привлекли к дисциплинарной ответственности, организаторам экзамена светят административные дела.

А вот в школе №6 Ульяновска с правилам строго. Очень! На время ЕГЭ там заклеили бумагой и скотчем лица на репродукциях картин из жизни семьи Ульяновых, посчитав их справочным материалам. Таким же, как и плакаты с формулами. В сети народ потешается: наверное, картины у них говорящие, как в «Гарри Поттере».

Петиция пересмотре оценок ЕГЭ из-за сложных заданий набрала больше 100 тысяч подписей Фото: Мария ЛЕНЦ

РЕКОРД ПО СПИСЫВАНИЮ

В Дагестане аннулировали 280 работ (58 - у 11-классников и 222 - у 9-классников). Школьники копались в телефонах на экзамене, а педагоги приносили в аудитории листы с правильными ответами, не стесняясь камер. Самая отчаянная школа обнаружилась в Кураховском районе - из ста участников обошлись без помощи только четверо.

«Выписано 96 админпротоколов на участников и организаторов экзаменов», отчитались в республиканском министерстве образования и науки. А глава Дагестана Сергей Меликов поручил отстранить от работы начальника управления образования района, где допустили безобразие, и передать материалы в МВД.

ТЕХСБОИ

«Ждал по русскому высокие баллы, а когда открыл сайт, был в шоке – всего 52! За сочинение вообще 0». На странные результаты ЕГЭ пожаловались школьники сразу в нескольких городах Московской области: Лыткарино, Мытищах, Лобне, Реутове. «Был технический сбой, он устранен. Коснулся всего 2,8 тысяч выпускников из более чем 35 тысяч сдающих», - отчитались в подмосковном Минобре на следующий день. Однако учителя и родители недоумевали: неужели нельзя было сразу закрыть ошибочные результаты и поберечь нервы детей?

В Новосибирской области сбой заставил понервничать 9-классников: там признали недействительными уже опубликованные результаты ОГЭ по русскому. Позже данные обновили. А в Ингушетии школьники не смогли закончить работы на ЕГЭ по информатике, потому что на компьютерах закончилась пробная версия Excel. Детям теперь идти в резервные дни сдавать.

Екатерина Мизулина выложила в своем телеграм-канале несколько постов со скринами жалоб от школьников. Всего, говорит, получила 58 тысяч обращений. Особенно много - по поводу унизительных обысков при входе в пункты приема экзаменов и излишнего контроля Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОБЫСКИ

Пока в школах шли экзамены, глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина выложила в своем телеграм-канале несколько постов со скринами жалоб от школьников. Всего, говорит, получила 58 тысяч обращений. Особенно много - по поводу унизительных обысков при входе в пункты приема экзаменов и излишнего контроля тех, кто вышел в туалет или перекусить. «Под кабинкой стояли, спрашивали, что я там делаю, торопили» - цитата. Были и жалобы и на длинные очереди в туалет там, где организаторы не особо следили за порядком.

«Откуда такое недоверие к детям? Зачем так делать?», - возмущается Мизулина. Все жалобы она пообещала обобщить и подать запрос в Рособрнадзор.

ЛЖЕМИНЕРЫ

Устроить ложное минирование - такую услугу, говорят, можно заказать через интернет, стоит от 500 до 5 тысяч рублей, и школьники иногда раскошеливаются. 29 мая, когда писали самый массовый ЕГЭ по русскому, были анонимные звонки по поводу школ в Кисловодске, а в Коми анонимные письма поступили в столичное МВД и во все пункты приема экзаменов региона. Позже лжеминеры объявились и в Орловской области. Во всех случаях опасность не подтвердилась, и экзамены прошли без задержек и эвакуации.

Петиция пересмотре оценок ЕГЭ из-за сложных заданий набрала больше 100 тысяч подписей Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВОПРОС РЕБРОМ

Как быть, если баллы не устраивают?

Теоретически, можно подать апелляцию. По закону, поводом для нее могут стать: нарушение процедуры проведения экзамена (например, не хватило черновых листов) и несогласие с выставленными баллами. В первом случае заявление нужно было писать прямо в ППЭ, не выходя с экзамена, во втором – подать в течение 2 рабочих дней после официальной публикации результатов на портале. Оценки еще не по всем предметам известны (крайний срок — 4-5 июля), так что официальная статистика по апелляциям будет позже.

Конфликтная комиссия может как повысить баллы (обычно на 1-3), так и понизить. Если не согласен с решением, можно запросить в Рособрнадзоре «федеральную апелляцию». Следующая инстанция – суд. И что – выигрывали школьники? Да, и не раз. Однако нужно учитывать, что судебный процесс – дело небыстрое и успеть повысить баллы до поступления в текущем году нереально.

А можно ли пересдать? Тут есть нюансы. В резервные дни (уже сейчас) разрешена пересдача тем, кто подал апелляцию на нарушение процедуры, и ее удовлетворили. И могут пересдать те, кто не пришел в основные даты по уважительной причине (и предоставил справку) или кому стало плохо прямо на экзамене. А также те, кто не набрал установленный для получения аттестата минимум баллов по обязательным предметам – русскому и математике. У таких, к слову, будет еще одна попытка осенью, в дополнительный период.

Завалившие профильную математику могут пересдать как ее, так и базовую. Если же сдавал сразу оба уровня и двойка только по одному, пересдача возможна только через год.

Ждать следующего лета придется и тем, кто: получил двойку по предметам по выбору, кто просто хочет улучшить оценку (по любому ЕГЭ) и кто попался на списывании или других нарушениях правил.

К слову, одна из свежих инициатив политиков — разрешить пересдачу в основной этап абсолютно всем, чтобы дети чувствовали себя спокойнее и увереннее.

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