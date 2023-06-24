Задолго до "Титана": о каких опасностях океана предупреждали нас кинематографисты

Фото: кадр из фильма

Гибель батискафа "Титан" в очередной раз напомнила о том, что океанские просторы до сих пор человеком толком не исследованы. Сколько там процентов мы успели изучить? Пять? Десять? И как с такими скудными познаниями погружаться на многокилометровую глубину? А ведь кинематографисты предупреждали - не суйтесь! Фильмов, посвященных опасностям, таящимся на дне морском, великое множество, - если изучить хотя бы малую их часть (те самые 5-10%), вряд ли захочется садиться в батискаф и нырять поглубже. Сегодня мы решили вспомнить несколько картин, недвусмысленно намекающих на то, насколько это сомнительная затея - погружаться под воду.

"Сфера" (1998)

Один из самых амбициозных и коммерчески неудачных проектов 90-х, собравший главных на тот момент звезд Голливуда (Дастин Хоффман, Шэрон Стоун, Сэмюэль Л. Джексон и тд), предлагал историю о встрече с инопланетным разумом. Он покоился на тихоокеанском дне в недрах некоего транспортного средства, который иначе как космическим кораблем не назовешь. Чтобы поближе познакомиться с судном, в океан ныряют суперспециалисты, вооруженные сверхсовременными скафандрами и батискафами, но вместо многообещающего контакта с внеземной цивилизацией находят лишь разрушение (прежде всего ментальное) и смерть.

Фото: кадр из фильма

"Чёрное море" (2014)

Здесь людьми движет обычная алчность - многонациональную бригаду авантюристов привлекает информация о старой подлодке, затонувшей с грузом золота где-то недалеко от грузинского побережья. Казалось бы, что тут сложного - нырнуть поглубже и вытащить пару увесистых слитков? Но, конечно, все в итоге окажется не так просто. Картина привлекает не столько сюжетом, сколько ярким актерским составом - тут и Джуд Лоу, и Константин Хабенский, и Бен Мендельсон, и Сергей Пускепалис... Как и положено в хорошем триллере, выживут (точне, выплывут) далеко не все...

Фото: кадр из фильма

"72 метра" (2004)

Киноисторий о подлодках, поврежденных в результате боевых действий, множество. На их фоне драма Владимира Хотиненко стоит особняком, ведь здесь действие разворачивается в мирное время - правда, без пресловутого "эха войны" и тут не обошлось, так как российская субмарина, о которой идет речь, терпит бедствие в результате столкновения с миной времен Второй мировой войны. У оказавшихся в критической ситуации моряков нет выбора - они, может, и не собирались быть героями и демонстрировать свои лучшие качества, но жизнь распорядилась по-своему. Открытый финал картины делает ее еще более достоверной и душераздирающей, словно напоминая о том, что на российских водных просторах голливудский хэппи-энд вряд ли долго продержится на поверхности.

Фото: кадр из фильма

"Под водой" (2020)

Кристен Стюарт после долгого и плодотворного общения с вампирами в "Сумерках" вряд ли могла чего-то испугаться - наверное, поэтому ее героиня так спокойно действует на поистине адской глубине и даже противостоит подводным чудовищам. Надо отметить, что действие фильма разворачивается в 2050 году - именно поэтому бурильная станция базируется здесь на дне Марианской впадины (а это примерно 200 километров глубины). На станции случилась авария - поначалу все думают, что виной тому сильное землетрясение, и только при ближайшем рассмотрении становится ясно, что всё гораздо страшнее...

Фото: кадр из фильма

"Мег: Монстр глубины" (2018)

О том, что акулы готовы испортить отдых любому беспечному туристу, известно всем (увы, недавние события в Хургаде сей факт подтверждают). Впрочем, мы прекрасно знаем, что для неприятного рандеву с хищником необязательно нырять поглубже - при желании зубастая тварь выловит тебя и на поверхности. Но в этой картине гигантская акула орудовала именно на глубине, нагло глотая батискафы и тараня подлодки. Главную роль в фильме, довольно неожиданно снятом в полукомедийном ключе, сыграл Джейсон Стэйтем - кто в итоге победил, догадаться нетрудно.

Фото: кадр из фильма

"Бездна" (1989)

В 1989-м Джеймс Кэмерон еще не снял второго "Терминатора", а до первого "Аватара" оставалось 20 лет - проще говоря, режиссер, продюсер и сценарист еще не приобрел статус властителя дум и, возможно, поэтому его "Бездна" не стала суперхитом. Тем не менее фильм не остался незамеченным, да и не заметить его было сложно. Амбициозная история, погружающая зрителей в недра Карибского моря, была невероятно красива, собрав все актуальные на тот момент темы - тут тебе и холодная война (противостояние с СССР еще не было официально закончено), и загадочные пришельцы, и предотвращение ядерного апокалипсиса, и божественное вмешательство, и семейная драма, и даже подводная дуэль на батискафах.

Фото: кадр из фильма

"Голубая бездна" (1988)

Наряду с "Подземкой", это один из лучших фильмов Люка Бессона, который, кажется, именно в этой картине показал всю свою наивность - ну а без нее разве можно снять что-то по-настоящему великое? Тут нет субмарин и батискафов, зато ест двое друзей-соперников в исполнении Жана Рено и Жана-Марка Барра, с юных лет пытающихся выяснить, кто из них ныряет глубже и держится под водой дольше. Вы спрашиваете, в чем опасность увлечений героев? Попробуйте погрузиться на несколько сот метров без акваланга и защитного костюма - поймете.

Фото: кадр из фильма

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