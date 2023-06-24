"Пригожин по сути дела работал на врага": политолог назвал возможную причину мятежа в ЧВК "Вагнер"

Резкую оценку ситуации с ЧВК «Вагнер» дал депутат Госдумы, политолог Олег Матвейчев. Фото: REUTERS

Очень резкую оценку ситуации с ЧВК «Вагнер» в эфире радио «Комсомольская правда» дал, депутат Госдумы, политолог, очень известный политический блогер Олег Матвейчев.

- Ситуация очень серьезная действительно. Президент сказал, что это мятеж. И мы должны четко понимать, что сейчас мы должны сохранять единство. Никакие личные амбиции, обиды и прочие вещи невозможны. Мы не можем их выносить на первый план. Да, у нас были недостатки в проведении СВО. А у нас вообще жизнь идеальная? Мы, может быть, в раю все живем? И если мы, хватаясь за эти нестыковки, будем друг с другом драться и царапать, как говорится, лицо в кровь, то до чего мы дойдем? Мы до ада дойдем.

Безусловно, сейчас для всей страны это огромное испытание. Знаете, есть такая поговорка в русском языке – прошел огонь, воду и медные трубы. И вот мы в детстве все время говорили: ну, огонь, воду - понятно, а что за медные трубы такие? А медные трубы – это испытание славой. И не все его проходят. Есть люди, герои, которые прошли и огонь, и воду, а вот медные трубы не могут пройти, звезду словили и начинают считать себя главнее и умнее всех.

- То есть, на ваш взгляд, причина именно в этом?

- Конечно. Абсолютно. На церковном языке это называется впал в прелесть человек. Это когда он, что называется, прельстил самого себя или подпал под действие …под собственное обаяние. Или, как у нас говорят, звезду словил человек. К сожалению, люди начинают себя считать и умнее Верховного главнокомандующего, и умнее Генштаба, и умнее вообще всех на свете. А самое главное, затягивает с собой ребят. Потому что есть люди, которые верят ему.

Я думаю, есть бойцы, которые прошли с ним сколько-то, и которые теперь заложники. У них есть и воинское какое-то братство, которое обязывает быть рядом со своим командиром, а с другой стороны, если командир пошел против Верховного главнокомандующего, как теперь быть, изменять присяге, изменять воинское братству? То есть люди встали на распутье. Для всех тяжелый моральный выбор. Да и для президента сейчас какой огромный моральный выбор. Всегда же рассчитываешь на какую-то разумность человека. Он делал много экстремистских заявлений, выносил сор из избы, выносил на публику массу вещей, которые подхватывали потом украинские каналы и с радостью рассказывали – смотрите, Пригожин вот что сказал, в России нет единства. Работал на врага, по сути дела. Мы всё это терпели и молчали. Ну, человек героически сражался и пр. Но сколько можно? Теперь дошел до того, что всем себя противопоставил, по сути дела, поднял мятеж и призывает к мятежу. Это уже терпеть, конечно, нельзя.

- Олег Анатольевич, как считаете, отключить сейчас некоторые источники связи, чтобы стабилизировать обстановку уже пора или еще рано?

- Если ситуация зайдет, что называется, слишком далеко, можно и на такое пойти. Вы знаете, я сейчас посмотрел эфир, посмотрел, что творится и в Telegram, и во всех остальных, у меня складывается такое впечатление, что люди, которые даже активно Пригожина поддерживали (Миронов из «Справедливой России» и т.д.), они же выступили сейчас за президента. Все согласились с президентом. То есть в принципе единство страны не нарушено. Как социологи говорили, что популярность Пригожина – 3%, оно, видимо, так и останется. Да, есть какое-то количество людей, но не надо доходить до того, чтобы сейчас все поотключать в стране. Я думаю, что скоро все обнаружится, что он в меньшинстве. Я думаю, что и большая часть «вагнеровцев» не пойдет за ним.

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