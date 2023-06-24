Военный эксперт Кнутов: "Западная провокация могла послужить толчком к мятежу ЧВК "Вагнер"

Западная провокация могла послужить толчком к мятежу ЧВК "Вагнер Фото: REUTERS

Военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в эфире радио «Комсомольская правда» сопоставил события 1917-го года и тем, что происходит сейчас.

«Западные разведки, я уверен поработали, и провокация могла быть какая-то, которая послужила толчком к тому, что в ЧВК «Вагнер» подняли мятеж», - считает он.

- Если говорить о феврале 1917 года и событиях сегодняшнего дня, конечно, определенное сходство есть. Почему? Потому что за февралем 1917 года у стран Антанты (Англия, Франция и др) основной целью была заставить императора Николая Второго отречься от престола и вынудить Россию воевать, что называется, до последнего русского солдата, чтобы обеспечить интересы западных государств в войне. И когда царь стал вести речь о том, что да, он готов участвовать, но на тех условиях, что к России отойдут проливы черноморские, Балканы и другие территории, то «союзники» осознали, что в случае победы Россия становится самым мощным государством Европы.

Поэтому, конечно, европейские страны, в первую очередь, Англия и Франция, сделали все для того, чтобы избавиться от руководителя Российской Империи, от главы Российской Империи, и свергнуть его. Там были и другие причины, связанные с финансами, с залогом золота и т.д. Поэтому семья императора была расстреляна, для того, чтобы эти активы западные страны могли прибрать, а часть этих активов – золото – пошла в Соединенные Штаты Америки и на них была создана Федеральная Резервная Система.

Так вот, на сегодняшний день мы видим очень много похожих вещей. Западные разведки, я уверен поработали, и провокация могла быть какая-то, которая послужила толчком к тому, что в ЧВК «Вагнер» подняли мятеж. Я полагаю так, что сложившаяся ситуация, если Пригожина что-то не устраивало, он обязан был или должен был добиваться аудиенции у президента России. Во время личной встречи он мог высказать все те претензии, которые у него есть. И если эти претензии обоснованы, значит, их бы реализовали, а если не обоснованы, их бы объяснили Пригожину. Вместо этого Пригожин призвал свои части двигаться на Ростов, на Москву... Более того, он начался тогда, когда у нас на фронте появились позитивные подвижки. То есть, параллель вот с первой мировой войной стопроцентная. Представьте себе, вот сейчас мы добились определенных успехов на поле боя, у нас появилась перспектива в ближайшие два месяца, может быть, три, перейти в контрнаступление, а вместо этого у нас открывается второй фронт внутри страны. И с точки зрения политической это для стран запада и Украины, конечно, это сильнейший козырь, который будут сейчас раскручивать.

Юрий Кнутов заметил, что и цели действий руководителя ЧВК совершенно непонятные даже самим участникам мятежа.

- Согласно заявлениям Пригожина, это делалось для того, чтобы привлечь внимание президента, но президент осудил такой метод решения вопросов и фактически призвал ЧВК «Вагнер» сложить оружие и прекратить этот мятеж. Если они прислушаются, это все-таки будет позитивный момент. Потому что произошедшее – это действительно мощнейший удар в спину не только руководству страны, но и всем людям, которые вкладывают достаточно много сил в то, чтобы наша страна сохранилась. Чтобы была надежда на победу.

- В целях исторического урока я бы хотела подчеркнуть из слов президента, что итог этого исторического экскурса в 1917 год – это трагедия гражданской войны. Эту линию можно и в нашем с вами диалоге вести, вплоть до именно такого рода развития событий?

- К сожалению, это теоретически возможно. Это даже не теоретически, а вполне возможно в том случае, если Пригожин не отдаст приказ сложить оружие и вернуться на места постоянной дислокации, а поставит вопрос о вооруженном сопротивлении. По сути, это будет означать военный конфликт внутри нашего государства и это то, чего так добивалась Украина и то, чего так добивался Запад. То есть, добиться того, чтобы страна начала внутри раскалываться, чтобы гражданская война началась, брат пошел на брата. Вот то, что сейчас происходит, к сожалению, это реализация плана, озвученного Резниковым (министр обороны Украины) и подготовленным в штаб-квартире НАТО и в спецслужбах НАТО, в СБУ Украины и в ГУРе Украины. Поэтому, конечно, мы сейчас обязаны просто все сплотиться и в данном случае выступить с осуждением тех действий, которые предпринял Пригожин, потому что они не ведут к победе, наоборот, они отдаляют победу, они ведут к гражданской войне, они ведут к нашему поражению.

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