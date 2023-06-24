Боец ЧВК "Вагнер" сделал откровенное заявление: "Нас предали и оболгали"

Бойцы "Вагнера" жалуются, что их предали. Фото: REUTERS

Пост выложил пользователь по имени Виктор Биртолан. «Нас просто предали» - так начинается сообщение. Как говорит Биртолан, он служил в 6-м штурмовом отряде ЧВК, номер жетона - А-5154, позывной Зубоскал.

«С 28 февраля я нахожусь в отпуске после 7 месяцев участия в спецопеарции. И мне очень больно смотреть, что происходит», - пишет он.

«В моей памяти десятки отличных парней, воевавших со мной и погибших. И я рад, что они умерли, не видя, что происходит, - продолжает Зубоскал. - Мы, сотрудники ЧВК - не убийцы, не звери и не безумцы.

«Те, кто действуя от нашего имени творит зло и террор, нас предали и оболгали», - продолжает Биртолан. - Я и мои братья никогда бы не повернули оружие против своей любимой родины и своих родных. Они погибли или получили тяжёлые ранения не за амбиции Пригожина или каких то личностей. Они умирали за каждого из вас читающего эти строки, за наших детей, за всех кого они не знали но любили, пожертвовав своей жизнью».

Как отметил Биртолан-Зубоскал, он готов взять оружие в руки, чтобы выйти против тех, кто сейчас поднял мятеж:

«Если мне просто скажут куда подойти и получить оружие, я готов стрелять в тех кто прикрывается мирными жителями, кто несёт зло и горе, кто предал светлую память погибших и честное имя живых. Как бы они не называли себя и чтобы они не говорили, для меня они такие же кровожадные звери как и те с кем мы воевали. А бешеных зверей надо отстреливать!».

О том, что бывшие и действующие бойцы Вагнера жалуются, что их предали, ранее в эфире Радио «Комсомольская правда» говорил политолог, автор телеграм-канала Политджойстик Марат Баширов. По его словам, многие их них даже во внутренних чатах пишут, что Пригожин их подставил - «они были героями, а он из них делает людей, которые помогают ВСУ, западным спецслужбам».

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