Онищенко заявил, что шантаж со стороны ЧВК "Вагнер" лишь множит новые проблемы

Геннадий Онищенко: "Этот марш-бросок - очень несвоевременное явление" Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Быстрое и бескровное предотвращение бунта ЧВК «Вагнер» нормализовало оперативную обстановку в России, но многие возникшие в этой ситуации вопросы требуют ответа. О том, какие уроки можно извлечь из случившегося, сказал обозревателю "Комсомольской правды" Александру Гамову известный ученый и политик Геннадий Онищенко.

- Геннадий Григорьевич, обращаюсь к вам как к Герою Труда ДНР, как к главе донбасского землячества в Москве. Скажите, чему мы должны научиться, исходя из того, что произошло в эту пятницу? Я имею в виду попытку мятежа со стороны ЧВК «Вагнер»...

- Исчерпывающего анализа не дам, потому что мы не все знаем. Конечно же, самый главный вывод – какие бы сложности ни были внутри, они не должны разрешаться таким способом – способом мятежа. Выяснить отношения, разобраться в правильности или неправильностей действий тех или иных лиц или структур – бывает необходимо. Это все вопросы, которые всегда были, есть и будут, тем более, в таких сложных ситуациях, когда идет конфликт. Решать их непросто, да. Но и шантаж оружием проблемы не решает, а лишь усугубляет старые и множит новые.

- Как вы оцениваете компромисс между властью и ЧВК?

- Для меня неожиданностью стало участие в разрешении конфликта президента Белоруссии Александра Лукашенко – ему отдельное спасибо за то, что использовал свое личное знакомство с владельцем ЧВК Евгением Пригожиным и сумел все-таки вразумить его на то, чтобы соединения отошли на место дислокации.

Потому что этот марш-бросок - очень несвоевременное явление. Он дал повод нашим врагам для спекуляций, для всякого рода инсинуаций, для попыток подрыва авторитета нашей власти…

- Как вы оцениваете решение о том, что участников марша не будут преследовать?

- Я честно скажу – и сейчас не верю, что они могли использовать оружие против своих. Да, бойцы ЧВК устроили манифестацию, но но открывать огонь по своим… не знаю. Как ни крутите, все-таки и Пригожин, и командиры «Вагнера» - это Герои России. Они самоотверженно защищали нашу Родину на рубежах СВО.

Но сам факт, что на Москву шла колонна вооруженных, хорошо подготовленных и прошедших огонь и воду людей – очень серьезный. Слава Богу, что было найдено мирное решение. Но еще раз повторяю: эта демонстрация была неуместная и несвоевременная. В данный момент она была на руку только врагам нашего Отечества.

- Что дальше будет?

- Дальше надо сражаться, решать те задачи, которые были поставлены Президентом в самом начале СВО: денацифицировать и демилитаризировать Украину.