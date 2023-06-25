Запад задумчиво жует русский лапоть: Как растерянное НАТО приходит в себя после грубой ошибки

Западные прогнозы были одинаково сверхоптимистичны - «режим падет через несколько дней, армия разбежится, а Украина одержит скорую триумфальную победу» Фото: REUTERS

Ох, как заголосили, как запрыгали от радости в пятницу западные СМИ и многие тамошние политики после появления новостей о мятежном выступлении «Вагнера». «Война стучится в дверь Путина», «Революция в России», «Восстание русских», «Путин под ударом мятежников»... В аршинных заголовках на обложках газет засверкала та заветная, сокровенная, сладостная мечта, которую сначала втайне, а в последнее время и открыто лелеяли наши пресловутые «партнеры» - покончить с российской властью, которая в XXI веке повела страну суверенным курсом, не зависящим от повелений США и их европейских сателлитов.

То ли от эйфории, то ли из-за прочно засевших в мозгах тупых стереотипов о современной России все прогнозы были одинаково сверхоптимистичны: «режим падет через несколько дней, армия разбежится, а Украина одержит скорую триумфальную победу». Вот лишь несколько цитат.

- Журнал «Шпигель» (Германия): «Это шанс для украинского контрнаступления. Теперь оно обретает второе дыхание, и Киев неожиданно может добиться поставленных целей».

- Международное агентство Bloomberg: ««Мятеж предвещает скорое поражение России».

- Телеканал CNN (США): «Кризис в России оказался очень кстати для Украины. Это подарок для страны, которая в течение нескольких месяцев готовилась начать контрнаступление. Видеоролик, широко распространенный в украинских соцсетях, показывает президента Зеленского в удобном кресле: он открывает пиво, с миской попкорна, и улыбается, в нетерпении глядя на экран телевизора».

- Газета The Sun (Великобритания): «Неожиданные, но радующие новости из России: «Танки на улицах. Наемники группы «Вагнер» захватили город и готовятся к походу на Москву в рамках государственного переворота».

Злорадство и ненависть густо сочились и в заявлениях официальных лиц. В этот момент они смахивали на тараканов, разом потирающих все свои лапки. «Наконец-то! Это прекрасная возможность для Украины воспользоваться нынешним хаосом в России!» - не скрывал надежд глава парламентского комитета по обороне Британии Тобиас Эллвуд. «Я вижу, что приближаются мои летние каникулы в Крыму», - написал в соцсетях дежурный подголосок Вашингтона и Брюсселя - министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

В США на радостях даже собрались отложить новые санкции в отношении «Вагнера», которые госдепартамент планировал принять во вторник. «Мы опасаемся что такие санкции могут непреднамеренно помочь президенту Владимиру Путину», - завил журналистам источник в американском внешнеполитическом ведомстве.

Но уже на следующий день, когда стало известно о договоренностях, достигнутых с Пригожиным президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, западное ликование стремительно ушло в минор. Досада, растерянность, даже негодование по поводу не оправдавших ожидания мятежников заполонили западные газеты. «Это сделка с дьяволом», - кликушествуют они. Многие СМИ цитируют отчаянный и беспомощный возглас в адрес «Вагнера» со стороны советника Зеленского Подоляка: «Вы почти взяли под контроль центральную власть, дошли до Москвы и вдруг... отступаете».

Отлично высказался по поводу скоротечных мечтаний Запада немецкий бизнесмен и политический активист Ким Дотком: «Фан-клуб поджигателей войны НАТО проводил групповую терапию, представляя неминуемое поражение России и полную победу Украины. Они отчаянно нуждались в нескольких часах дофаминовых всплесков в американской гибридной войне, которая является катастрофой по всем показателям. Возвращайтесь обратно в реальность!»

Дофамин (вырабатываемое мозговыми клетками биологическое вещество) зачастую именуют «гормоном счастья». Западникам его инъекций хватило лишь на сутки. Их грезы о «закате России» в очередной раз обернулись пшиком.

СЛУХИ

США заранее знали о мятеже?

Газета The New York Times сообщила, что американская разведка якобы еще за несколько дней получила сведения о готовящейся акции «Вагнера». «Представители разведки в среду проинформировали высокопоставленных чиновников администрации США о том, что Евгений Пригожин готовился предпринять военные действия, рассказывают чиновники, знакомые с этим вопросом», - пишет газета. - «Но спецслужбы хранили молчание. Они явно были мало заинтересованы в том, чтобы помочь Путину избежать серьезного раскола в его окружении».

Правда, уточняет издание, в разведке не брались сказать, какими могут быть результаты затеянного мятежа. Вообще-то в США задним числом любят утверждать, что спецслужбы, мол, все знали заранее. Только почему-то помалкивали. Вот и в этот раз, наверное, уж дюже секретными были сведения, если, по данным The New York Times, о них не поставили в известность даже президента страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как Запад отреагировал на вооруженный мятеж в ЧВК "Вагнер": Европа и США "пристально следят" за ситуацией

Лидеры европейских стран и США заявили, что пристально следят за ситуацией в России (подробности)