Что будет после неудавшегося мятежа Пригожина? Ответы на восемь банальных вопросов

Как будут разворачиваться события после мятежа "Вагнера", волнует многих. Фото: REUTERS

Неожиданная для многих не только в России, но и за рубежом в своей стремительности развязка истории мятежа подразделений частной военной компании под руководством Евгения Пригожина породила некоторое смятение в умах немалого числа аналитиков - что это было и во что это дальше выльется?

«Комсомольская правда» через несколько часов после сообщений о разрешении конфликта, связанного с подразделениями ЧВК «Вагнер» об овладении и освобождении Ростова, а также движении на север, а потом на юг по федеральных трассам, обратилась с наивными вопросами к главе Центра политической конъюнктуры, профессору Алексею Чеснакову.

- Алексей Александрович, и что же дальше будет с матушкой Россией после столь скоротечного мятежа, который в итоге не пришлось подавлять войсками, а хватило убедительных слов?

- «Ничего будет» - так отвечу словами писателя Сорокина, предрекавшего свою судьбу устами сибирской сивиллы.

- Вы можете предположить, последуют ли скорые изменения в руководстве российского оборонного ведомства, на чем прямо настаивал глава частной военной компании?

- Это будет решать президент Российской Федерации и Верховный главнокомандующий Владимир Путин.

- Это вы сейчас почти прямо цитируете его пресс-секретаря.

- А я к нему с большим уважением отношусь. Значит, так и будет.

- Какой может быть дальнейшая судьба ЧВК «Вагнер» и, конкретно, ее руководителя, ведь законодательство о частных военных компаниях в стране так и не разработали?

- Опять-таки - как решит руководитель государства. Если это нужно будет России здесь и сейчас — закон будет достаточно быстро принят и под него и подпадет и это конкретное ЧВК, и, разумеется, другие.

- А их руководство?

- Конечно, это будет касаться и их руководства.

- Но ведь первое лицо ЧВК «Вагнер», как нам официально сообщили, в ближайшее время «переедет в Белоруссию», где, наверное, и будет проживать в будущем.

- Как известно из истории и классики, границы России нигде не заканчиваются.

- Как будет дальше развиваться СВО из-за того, что ЧВК «Вагнер» в сражениях этого лета может уже не участвовать?

- Герои заслуживают уважения, но судьба России зависит от других условий.

- Произошедшее — это потрясение для России, или страна почти его не заметила, хотя и понесла потери?

- Россия переживала и более тяжелые времена. События в Ростове - это печально. Да, все это сказывается на настроениях граждан. Но все мы надеемся, что ситуация перейдет в более оптимистичный сценарий, и никаких серьезных катаклизмов в близком будущем не произойдет.

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