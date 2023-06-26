Отмененный в Петербурге Данила Козловский появится в новом сериале. У актера снова главная роль

Публика может сколько угодно обсуждать поступки Данилы Козловского, который улетел в США в самый непростой для страны момент. Его брат и по совместительству агент может сколько угодно опровергать, что артист никуда не уезжал и всегда оставался в России. Только вот обмануть государство не получится.

В бюджетных российских театрах уже отменили спектакли с Козловским. И в МХТ им. Чехова, и в петербургском МДТ, который до последнего играл в культурный сепаратизм, в ближайшее время увидеть роли Данилы не получится. То ли дело сериалы. В них у нас может играть кто угодно (до сих пор выходят проекты с Алексеем Паниным*, объявленным в федеральный розыск.

Вот и Данила воспользовался лазеечкой — и сделал новый сериал с самим собой в главной роли. Компания DK Production, выигравшая не так давно крупный суд за невыплаченные за сериал «Карамора» деньги, сняла мистический детектив «Бар «Один звонок» для платформы KION. Проект презентовали на прошедшем в Иванове фестивале сериалов «Пилот».

Сюжет проекта развивается в питейном заведении, в котором каждый имеет возможность связаться с ушедшим из жизни близким человеком. Цена минуты потусторонней беседы — «русская рулетка»: или выиграл и поговорил, или отправился к праотцам.

Подобно будке связи в «Матрице», бар «Один звонок» появляется и исчезает — никогда не находится в одном месте. Главную роль бармена и исполнил запрещенный наполовину Данила Козловский. Его помощника сыграл молодой артист Кай Гетц, блеснувший в картине «Майор Гром: Трудное детство».

Кроме того в сериале заняты звезда «Интернов» Александр Ильин-младший (он исполнил роль следователя и папы маленького бармена), сын иноагента Иван Макаревич, дочь «оказавшейся чужой в своей стране» Юлии Ауг Полина, игравшая в «Чернобыле» вместе с Козловским Оксана Акиньшина и другие товарищи Данилы.

* внесен в список террористов.