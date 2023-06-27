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Президент России Владимира Путина в Кремле обратится во вторник, 26 июня, к силовикам, которые принимали участии в подавлении вооруженного мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

«Путин в Кремле обратится к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые обеспечивали порядок и законность во время мятежа и участвовали в попытке пресечения мятежа», - рассказал пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщается, у российского лидера состоится отдельная встреча с некоторыми представителями Минобороны РФ.

Напомним, поздно вечером в пятницу, 23 июня, в отношении Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по статье о призывах к мятежу. На следующий день, 24 июня, он принял предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о прекращении передвижения частной военной компании, заявив, что его колонны разворачиваются и уходят в обратном направлении. Сегодня, 27 июня, стало известно, что ЧВК «Вагнер» готовится передать Минобороны РФ свою тяжелую военную технику.