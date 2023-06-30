«Они думают, если попросят о помощи у взрослых, будет только хуже»: Детский омбудсмен рассказала о секретном жесте, который показала девочка из Мурома

Телевизионщики ездили в Муром. Пообщались с девочками. И уже во время монтажа обратили внимание на секретный жест

Следственный комитет проводит проверку громкой истории, которая всплыла после съемок программы «Мужское и женское» на Первом канале. Журналисты снимали сюжет о спорах бывших супругов за совместных детей. Девочки живут с мамой. Однако отец считает свою бывшую неадекватной и настаивает, чтоб двух несовершеннолетних девочек передали ему. Телевизионщики ездили в Муром (Владимирская область), где 31-летняя Кристина проживает с детьми. Пообщались с девочками. И уже во время монтажа обратили внимание на секретный жест, который во время интервью как бы случайно несколько раз повторила старшая дочь Кристины (ей сейчас 8 лет).

Жест - международный сигнал о помощи. Большой палец сначала прижат к расправленной ладони, а затем остальные пальцы несколько раз сжимаются в кулак. Эту комбинацию в 2020 году придумали канадские правозащитники, чтобы жертва могла незаметно от агрессора подать окружающим сигнал действия. Одно время в тик-токе активно расходились социальная реклама с инструкциями.

Вероятно, девочка почерпнула жест именно оттуда.

Спустя неделю после заявления журналистов Первого канала проверку начало управление Следственного комитета Владимирской области. Следователи выясняют, какая обстановка в семье, что могло подтолкнуть девочку обратиться за помощью.

- Я этот жест, конечно же, знаю. А вот дети в большинстве своем - не уверена, - рассказала KP.RU детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова. - Было бы хорошо больше рассказывать о нем, распространять информацию, сделать это системной работой.

- Дети часто сообщают о насилии?

- Периодически это происходит. Могу привести пример буквально прошлой недели. Нам переслали сообщение от девочки из Подмосковья, которое было направлено на сайт наших коллег из Магаданской области. То есть ребенок нашел в интернете первый попавшийся адрес службы психологической помощи (она оказалась региональная, из Магадана) и написал. Девочка сообщила об отчиме-педофиле, который спал с ней на двухъярусной кровати. И этот мужчина ее домогался. Девочка много раз жаловалась маме, но та ничего не предпринимала. Когда коллеги переслали нам сообщение, мы подключили Следственный комитет и буквально через полтора часа этот человек был задержан. Он во всем признался. Мы со своей стороны начали разбираться: мама и бабушка девочки говорят, что боялись, поэтому не писали заявления в полицию. Ребенка мы забрали в семейный центр.

По словам Ксении Мишоновой, нередко дети пишут ей напрямую в соцсетях.

- Однажды мне написал мальчик - попросил помочь маме, которую избивает отец. Сама женщина в полицию не обращается, боится. Никаких контактов не оставил. Но мы его нашли через спортивную секцию, в которой он занимался. Тренер нам хорошо помог. На самом деле, это большая проблема: важно научить детей обращаться к взрослым, чтобы они нам доверяли. Потому что у них есть ощущение, что если они расскажут о своих проблемах, будет еще хуже. Надо учить не стесняться, не бояться обращаться за помощью.

КОНКРЕТНО

Бесплатные службы, где могут помочь детям и подросткам

- Телефон доверия для детей, подростков и их родителей: +7 800 2000-122.

- Центр экстренной психологической помощи МЧС России: +7 495 989-50-50 (круглосуточно).

- Центр психолого-педагогической, методической и консультативной помощи МГППУ: +7 800 600-31-14 (круглосуточно).

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