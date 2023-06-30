Африка против неоколониализма: «Мы дорожим своим суверенитетом»

Во время одной из дискуссий президент Кении Уильям Руто в жесткой форме прошелся по мерам, предлагаемым главами МВФ и Всемирного банка Фото: REUTERS

Страны Африки все чаще требуют от Запада разговора на равных и не устают напоминать, что время колониальной эпохи прошло и возвращаться к ней назад не намерен. Очередной демарш случился на полях саммита по новому финансовому пакту в Париже. Сразу несколько африканских лидеров обрушились с критикой на западные финансовые институты и подход развитых стран к борьбе с бедностью и климатическими изменениями.

Во время одной из дискуссий президент Кении Уильям Руто в жесткой форме прошелся по мерам, предлагаемым главами МВФ и Всемирного банка. Под горячую руку попал и инициатор саммита - президент Франции Эммануэль Макрон. Слушая разговоры о том, как реформировать глобальные финансовые институты и перераспределить деньги, Руто заявил, что мир нуждается в новой финансовой архитектуре.

По словам кенийского президента, МВФ и Всемирный банк изжили себя, так как являются заложниками богатых стран. Вместо реформы устаревших институтов Руто предложил создавать новые, где все страны будут находиться в равных условиях. Например, «зеленый банк», который будет финансироваться за счет общих экологических налогов и сборов, а накопленные средства тратиться на борьбу с климатическим кризисом.

- Мы хотим, чтобы ресурсы контролировались не МВФ или ВБ, мы нуждаемся в новой финансовой архитектуре, где власть не сосредоточена в руках единиц, - заявил кенийский лидер.

Подкрепляя свои слова, Руто обратил внимание на несправедливую политику займов. Из-за финансовых рисков африканские страны платят по счетам в 8 раз больше, чем их западные коллеги, что создает порочный круг. Вместо того, чтобы затягивать Африку в долговую ловушку, президент Кении предложил дать нуждающимся странам отсрочку по платежам, которая позволила бы пустить высвобожденные деньги на развитие, а уже окрепнув, рассчитаться по долгам, что отвечало бы общим интересам. Сейчас госдолг Кении, например, достигает 65 млрд евро, и страна вынуждена тратить огромные суммы на погашение займов, продолжая скатываться в экономический кризис. «Но вы нас не слушаете» — подытожил Руто, обращаясь к западным коллегам.

Еще более радикально на закрытии саммита выступил президент ЮАР Сирил Рамафоса. Вызвав смесь печали и раздражения на лицах Макрона и германского канцлера Шольца, присутствующих в зале, он разразился гневной тирадой: «Африка не должна рассматриваться как континент, который нуждается в щедрости. Мы хотим чтобы к нам относились как к равным. Мы не хотим чувствовать себя нищими, с которым общаются по доброте душевной…Наш суверенитет — то, чем мы дорожим, и мы четко продемонстрировали это».

Рамафоса также раскритиковал лицемерие Запада. Сначала он заявил, что 100 млрд долларов помощи, о которых на саммите в красках рассказывали представители МВФ и ВБ, ни он, ни его африканские коллеги так и не увидели. Еще более показательным моментом Президент ЮАР назвал пандемию, когда развитые страны скупили все вакцины, а Африке доставались лишь «крошки со стола». В то же время попытка производить собственные вакцины натыкалась на жесткое сопротивление Запада.

- Что важнее: жизни людей или прибыль ваших фармкомпаний? Это углубило наше разочарование и негодование, мы чувствовали, что жизни людей в развитых странах важнее наших, - заявил Рамафоса. В конце своей обличительной речи Он обратился к сидящим в зале с просьбой — перестать пустословить, а сделать по итогам саммита что-то реальное, например, построить электростанцию на реке Конго, которая обеспечила бы электричеством десяток африканских стран.

Руто и Рамафоса являются активной частью растущей когорты африканских политиков, критикующих Всемирный банк и МВФ и лицемерие стран Запада в решении глобальных проблем. Представители Латинской Америки также поддержали идею коренного реформирования мировых финансовых институтов, в которых доминирует Запад.

- Мы должны очень четко заявить: Всемирный банк и МВФ не оправдывают ожиданий мира, — заявил на заключительном заседании саммита президент Бразилии Лула да Силва.

Как уже сообщала KP.RU, африканские лидеры все чаще призывают Запад к уважению и сотрудничеству в статусе равных, а не подчиненных. Не получая должного отклика, страны Африки смотрят в сторону России и Китая, которые готовы обсуждать мировую повестку на равных и также заинтересованы в построении нового, не завязанного на США экономического и политического порядка.

Одним из его столпов может стать массовый отказ от доллара. Все тот же Уильям Руто месяц назад призывал африканские страны именно к этому. Примерно в то же время на ПМЭФ-2023 представители России обсуждали дедолларизацию отношений с коллегами из Латинской Америки.

27-28 июля в Санкт-Петербурге пройдет второй саммит Россия-Африка, где тема отказа от американской валюты, и выстраивание нового мирового порядка не останется в стороне. Учитывая антизападный тренд прошедшей в Париже встречи, африканские лидеры приедут в Россию, в том числе, в поисках союзников по борьбе с западным неоколониализмом.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Африканские страны отторгают колониальное наследие не только в финансовой, но и культурной сфере. Недавно Парламент Нигера одобрил текст нового национального гимна. Предыдущий гимн страны был написан французом Морисом Тирье, напоминал «Марсельезу» и содержал такие строки «Будем гордиться и благодарить/За нашу новообретенную свободу!». Благодарить, как считается, предлагалось французов. Новый гимн «Во славу Отечества», посвященный антиколониальной борьбе и противостоянию джихадистам, воспевает «доблесть, стойкость и добродетели» и «достойных предков, бесстрашных воинов, решительных и гордых».

А вот президент Алжира Абдельмаджид Теббун недавно, наоборот, вернул упоминание Франции в национальный гимн, но вряд ли Парижу такой жест пришелся по душе, ведь звучат возвращенные строки примерно так:

"О, Франция, время упреков прошло.

Мы его закрыли, как прочитанную книгу.

О, Франция, готовься, настал час расплаты!»

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