WP: директор ЦРУ Бернс обсуждал в Киеве планы по возвращению Украиной территорий

В Киеве заверили директора ЦРУ в намерении к осени вернуть значительное количество территорий. Фото: REUTERS

Украина планирует к осени вернуть значительные территории и разместить ракетные системы у границы Крыма. Об этом пишет издание Washington Post. По информации издания, именно такие планы были озвучены киевскими военными стратегами директору ЦРУ Уильяму Бернсу во время его секретного визита в Киев.

«Военные стратеги в Киеве выразили Бернсу и остальным твердую уверенность в своей цели вернуть значительные территории к осени, разместить артиллерию и ракетные системы у границы Крыма, продвинуться дальше на восток, а затем начать переговоры с Москвой», - сказано в публикации.

Директор американского разведывательного ведомства посетил Киев в июне, информирует WP, при этом визит был «секретным».

Напомним, советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки России в обмен на мир.

В то же время экс-президент США Дональд Трамп считает, что Киеву придется уступить территории, чтобы остановить боевые действия.

Ранее профессор государственного управления Гарвардского университета имени Дугласа Диллона Грэм Эллисон допустил, что если украинские войска не добьются успеха на поле боя в течение ближайших недель, то Украина потеряет территории примерно на 16 лет.