«В рассказе мамы меня насторожил один момент»: Психолог оценила секретный жест девочки, которая попросила о помощи в телеинтервью

В соцсетях 31-летней мамы, Кристины Боржовой, много фоток со счастливыми дочками

В истории с секретным жестом «помоги мне», который во время телеинтервью показала 8-летняя девочка, сейчас разбирается Следственный комитет. Напомним, что странный жест сняли журналисты программы «Мужское и женское» - записывали очередную программу про разборки бывших гражданских супругов, беседовали с живущими с матерью и отчимом девочками. И 8-летняя Настя (имя изменено), рассказывая, как им хорошо живется с мамой, дважды незаметно, за спиной у сестры, показала тот самый жест: большой палец прижат к раскрытой ладони, а затем остальные пальцы несколько раз быстро вжимаются в кулак.

Семья живет в городе Муром Владимирской области. На первый взгляд - приличная семья, не маргинальная. В соцсетях 31-летней мамы, Кристины Боржовой, много фоток со счастливыми дочками. Однако бывший гражданский муж Кристины Карен Тунян (он же отец ее младшей дочери) уверяет, что все не так безоблачно. Он предоставил журналистам KP.RU видеозаписи, на которых женщина очень грубо обходится как раз со старшей девочкой...

О жесте девочки и обстановке в семье мы побеседовали с психологом Екатериной Алексеевой, которая имеет большой опыт работы со сложными детьми и подростками.

- В моей практике пока не было случаев, что бы сигналы о помощи подавал бы столь маленький ребенок - 8 лет! - говорит специалист. - Дело в том, что в таком возрасте ребенок еще воспринимает мир с точки зрения норм своей семьи. Если, скажем, родители его бьют или постоянно ссорятся между собой, он думает, что так же у всех. Да, лет с пяти-шести он начинает сравнивать, но понимание, что вокруг тебя что-то не так, обычно приходит уже позже, в подростковом возрасте.

В истории с секретным жестом «помоги мне», который во время телеинтервью показала 8-летняя девочка, сейчас разбирается Следственный комитет Фото: скриншот видео

- И тем не менее, жест, тайный сигнал о помощи, был продемонстрирован.

- Разумеется, Следственный комитет должен скрупулезно разобраться - что происходит в этой семье. До этого мы не вправе делать какие-либо выводы. Сейчас могут быть только версии. У меня их две. Либо девочка действительно решилась попросить у взрослых о помощи, либо с ее стороны это мог быть эксперимент - игра, увидят ее «секрет» или не обратят внимание. Такая мотивация в действиях детей и подростков тоже может присутствовать.

- В поведении самой мамы вам ничего не показалось странным?

- Скорее даже в ее словах, которые звучали в самой программе. Меня как психолога очень насторожил один момент. Женщина заявила, что они всей семьей каждое утро ходят в церковь. Такое ощущение возникает, что человек хочет создать иллюзию «хорошести». Мол, если ходим в церковь, значит, ничего плохого в нашей семье происходить не может. Но для меня эти слова звучат неестественно, что ли. Даже странно. Разве даже самые глубоко верующие люди ходят в церковь каждый день? Возможно, это просто слова. Но я бы дождалась результатов проверки этой семьи. Если девочке действительно угрожает опасность, если происходит насилие и ей нужна помощь, нужно принимать меры.

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