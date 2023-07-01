Cитуация в стране продолжает лишь ухудшаться Фото: REUTERS

Последние новости о беспорядках во Франции на 1 июля 2023

Проведя в субботу утром, 1 июля 2023, третье за последние дни заседание межведомственной кризисной группы, президент Франции Эммануэль Макрон решил пока не вводить режим ЧП, несмотря на продолжающиеся беспорядки в стране. И хотя глава французского правительства Элизабет Борн заявила, что кабмин готов «рассмотреть все варианты», чтобы восстановить порядок, Макрон в обтекаемой форме лишь осудил «неприемлемую инструментализацию смерти» 17-летнего подростка и призвал всех родителей «быть ответственными».

Число задержанных во время протестов

Вместе с тем ситуация в стране продолжает лишь ухудшаться. По данным BFMTV, в ночь с пятницы на субботу были задержаны 1311 человек, из них 406 – в столице. С начала беспорядков задержали около 2,4 тыс. человек. Что касается материального ущерба, то МВД насчитало 2560 пожаров в общественных местах, 1350 подожженных машин и 234 здания. Мир обошли кадры, снятые над Марселем, который окутан черным дымом от пожаров.

Что происходит в городах Франции

В Париже протестующие подожгли строящийся Центр водной подготовки Олимпийских игр. Пламя также охватило близлежащий автобусный парк, 12 машин сгорели. На севере французской столицы участники беспорядков ограбили супермаркет Carrefour.

Власти Лиона запретили вечерние демонстрации после 18.00. Протестующие в ответ начали грабить люксовые магазины на крупнейшей торговой улице города – улице Республики. В ходе столкновений 7 полицейских получили огнестрельные ранения.

в ночь с пятницы на субботу были задержаны 1311 человек, из них 406 – в столице Фото: REUTERS

Аналогичная ситуация сложилась и в Марселе, мэр которого Бенуа Паян призвал государство немедленно прислать ему дополнительные силы правопорядка. Там радикалы ограбили арсенал оружия и унесли 7 автоматов.

В Страсбурге протестующие ограбили фирменный магазин Apple. На распространяемых в соцсетях кадрах видно, как неизвестные разбили окна магазина и забрались внутрь, а спустя несколько минут начали выбрасывать технику на улицу. Проходящие мимо люди сбегались, чтобы принять участие в ограблении.

Хакеры из международной сети Anonymous атаковали больничную инфраструктуру по всей Франции. Сайты больниц в разных городах, в том числе парижской Сальпетриер, а также медучреждений в Лионе и Марселе, перестали работать. На сайте самой группировки можно было увидеть заголовок «Из-за убийства алжирского ребенка» и перечень атакованных страниц.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен лично обратился к муниципальным властям, потребовав запретить продажу и перевозку петард, канистр с бензином, а также легковоспламеняющихся веществ. Он добавил, что в ближайшее время будет усилен таможенный контроль над ввозом подобного рода продукции, а также фейерверков из приграничных стран.

Для борьбы с беспорядками было мобилизовано уже более 45 тысяч жандармов из специальных подразделений. Движение общественного транспорта теперь будет прекращаться ежедневно после 21.00 по всей стране. Французское правительство также приняло решение отменить все масштабные мероприятия.

Премьер-министр Элизабет Борн в свою очередь объявила о развертывании в столичном регионе бронетехники Национальной жандармерии, включая несколько бронемобилей типа «Кентавра», способных двигаться вперед под огнем. Борн также призвала всех членов правительства вернуться в Париж и находиться там до окончания беспорядков.

МВД насчитало 2560 пожаров в общественных местах, 1350 подожженных машин и 234 здания Фото: REUTERS

Несколько журналистов подверглись нападению со стороны протестующих во время освещения беспорядков. Так, на сотрудницу телеканала Tours-Vai de Loire, показывавшей ситуацию в Туре, напали около 15 человек, лица которых были скрыты капюшонами. Они сначала избили девушку, а затем сломали ее камеру.

– Выходя из бара с коллегами, мы были застигнуты врасплох группой людей в капюшонах, которые жгли все на улице. Результат: госпитализация с легкой черепно-мозговой травмой в отделение неотложной помощи после того, как меня ударили по лицу и голове, – поделился журналист Media Семил Санли. – Медсестра рассказала мне, что было очень много нападений, и выходить на улицу опасно.

– На фотографа Хана Рено напали около 10 участников беспорядков, когда он освещал происходящее в Нантере. Они оставили его на тротуаре после того, как ограбили, – добавила шеф-редактор Le Point Жеральдин Веснер. – У него травма колена и многочисленные ушибы.

ООН обратилась к Франции с просьбой серьезно заняться проблемами расизма и расовой дискриминации в полиции Фото: REUTERS

Американский предприниматель Илон Маск поразился большому количеству оружия у протестующих.

– Где они берут все оружие? Личное владение оружием в Европе крайне ограничено, но все же присутствует. Поэтому большая его часть, похоже, была украдена или незаконно ввезена на территорию Франции, – прокомментировал Маск.

На фоне беспрецедентного масштаба беспорядков ООН обратилась к Франции с просьбой серьезно заняться проблемами расизма и расовой дискриминации в полиции. МИД страны сухо ответил, что подобные обвинения в адрес французских правоохранительных органов «абсолютно не обоснованы».

Реакция на бунт

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в эфире радио «КП» так определил происходящее во Пятой республике:

- Это несомненный провал политики мультикультурализма во Франции, где и правые, и левые не хотят о нем слышать, считая, что французы, независимо от цвета кожи, происхождения и т.п., должны разделять французские, республиканские ценности. Но это в теории, на практике же эти ценности молодежь из мигрантских слоев не хочет ничего разделять. Они живут своими сообществами, у них свои законы. Сейчас сложная обстановка, когда парламент должен обсуждать закон об иммиграции, который предстоит принять, и дебаты будут жаркими и сложными, особенно с учетом этого кризиса.

Лидер и основатель политической партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино заявил, что массовые беспорядки во Франции стали возможными из-за того, что правительство больше неспособно наказывать преступников.

– То, что происходит, это плоды общей вялости французских политиков, из-за которых наше общество гниет десятилетиями. Мы больше не наказываем преступников из пригорода и их различные формы незаконной торговли, начиная с наркотиков, – подчеркнул Асселино.

Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен призвала французского президента «без дальнейших промедлений» принять глав представленных в парламенте партий и движений, чтобы обсудить происходящее и его преодоление.

– Нет немедленного решения, кроме возвращения к порядку через комендантский час и, если ситуация сохранится или ухудшится, путем объявления чрезвычайного положения, – добавила Ле Пен.

Председатель партии «Патриоты» Флориан Филиппо осудил слова Макрона о влиянии видеоигр на протесты в стране.

– Он мгновенно обвинил видеоигры, которые отравили разум участников беспорядков. С подобным уровнем анализа беспорядки во Франции так просто не закончатся, – сыронизировал Филиппо.

По мнению обозревателя The New York Times Роджера Коэна, Макрону необходимо как можно скорее урегулировать ситуацию в стране, чтобы не допустить более опасных последствий.

– Французскому лидеру, который завтра должен отправиться с двухдневным государственным визитом в Германию, необходимо восстановить порядок достаточно быстро, чтобы избежать объявления чрезвычайного положения, которое расценивалось бы в качестве признания того, что его правительство потеряло контроль над ситуацией, – подчеркнул Коэн.

Похороны убитого 17-летнего подростка, который отказался подчиниться требованиям полицейских, прошли сегодня в траурном зале при кладбище Мон-Валерьен в Нантере. Затем церемония, на которой присутствовали десятки человек, продолжилась в местной мечети. Вход на похороны контролировала импровизированная служба безопасности из местных горожан, которые не пускали незнакомцев. Журналистов также попросили покинуть территорию кладбища.