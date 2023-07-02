Певица Диана Гурцкая все 40 дней после смерти мужа ездила на его могилу

Диана Гурцкая и Петр Кучеренко. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Диана Гурцкая тяжело переживает смерть мужа Петром Кучеренко. Все 40 дней с момента его смерти певица ездила на кладбище к мужу. Как сообщил брат артистки, она буквально отказывается покидать могилу.

"Она каждый день ездила на кладбище к Петру. В течение 40 дней она была там. Единственное, я ее не отпускал в понедельник. Слышал, что есть такое поверье у нас, у православных, по понедельникам ты не можешь бывать на погосте, если у тебя дома ребенок", - рассказал брат Дианы Гурцкая.

По его словам, он переживает за племянника Костю - сына Дианы от Петра Кучернко. Мальчику 15 лет. Наследник поддерживает маму в столь трагичное время. А еще свекровь.

Мама скончавшегося Кучеренко постоянно навещает 45-летнюю исполнительницу. "Диана старается, много общается с мамой Петра. Они друг друга утешают, конечно, и плачут время от времени…" - цитирует Роберта Гурцкая сайт mk.ru.

Супруг был для артистки поддержкой и опорой, старался сделать жизнь возлюбленной счастливой. "Это был не просто муж, а человек, который на самом деле делал из нее принцессу. Он делал это даже в мелочах. Диана, конечно же, знает, что жизнь продолжается, что есть сын. Знает, что Петя не захотел бы, чтобы она опустила руки, но ей пока сложно", - сокрушается брат певицы.