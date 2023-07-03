Нас ждут две крупные перемены: чем сентябрьские выборы будут отличаться от предыдущих

Памфилова рассказал, что будет два «отличия» от предыдущих кампаний Фото: REUTERS

В понедельник Владимир Путин принял в Кремле главу Центризбиркома Эллу Памфилову. Президент обсудил с ней предстоящее сентябрьское голосование. Осенью в 21 регионе будут выбирать глав субъектов, а еще в 20 – депутатов местных заксобраний. В четырех избирательных округах проголосуют за депутатов Госдумы.

Памфилова рассказал, что будет два «отличия» от предыдущих кампаний. Первое - это электронное голосование.

- Мы сделали большой скачок по цифровым сервисам. У нас сейчас 20 цифровых сервисов для всех участников избирательного процесса: и партий, и кандидатов, и комиссий, и, самое главное, избирателей. Там можно получить практически всю информацию о предстоящих выборах, - перечислила глава ЦИК.

Она отметила, что сейчас кандидаты могут даже подписи собирать дистанционно. К президентским выборам этот механизм станет еще популярнее.

Осенью дистанционным голосованием могут воспользоваться уже 21,5 млн. человек.

- Подали заявки – это была совершенно их инициатива, добровольная, с нашей стороны не было никакого нажима – 25 регионов, включая Москву, - заверила Памфилова.

- У нас где-то до 300 видов разных уровней выборов, можно будет проголосовать (дистанционно – Ред.). Еще отличие в том, что это будет одновременно проходить в пяти часовых поясах из 11-и, это тоже скачок вперед, - добавила она.

- Так что же? Как контроль у вас? – спросил президент о контроле за честностью электронного голосования.

- Бросили призыв ко всем партиям, кандидатам: пожалуйста, выбирайте специалистов, которым доверяете, делегируйте их к нам для наблюдения. Мы сейчас предоставляем широкие возможности (там есть специфика, все-таки люди должны быть технически подкованными), чтобы специалисты – всё для этого сделаем – с пристрастием отследили, как соблюдается тайна голосования, достоверность результатов и при этом та система тотального контроля, которая дает основание для полного доверия, - ответила Памфилова.

Второе важное отличие этих выборов – участие четырех новых регионов. Эксперты ЦИК ездят на присоединенные территории, чтобы подготовить избирательную систему.

- Ситуация сложная, понимаем, что военное положение, но тем не менее те поправки, которые сейчас приняты, дают возможность при соблюдении определенных условий все-таки выборы проводить, - заметила глава ЦИК.

Памфилова отметила, что главы всех четырех регионов обратились в ЦИК с инициативой провести выборы. После консультаций с ФСБ и Минобороны Центризбирком решил «поддержать». Федеральный бюджет профинансирует выборы в новых областях.

- Если возникнут обстоятельства непредвиденной силы – в каком-то районе ситуация может резко ухудшиться, мы поймем, что там возникает серьезная опасность жизни и здоровью жителей, которые там находятся, – у нас есть право эти выборы в том или ином районе отложить, - сказала глава ЦИК.

- Понятно, - прокомментировал президент.

Жители новых регионов смогут проголосовать не только дома, но и там, где физически находятся сейчас. Это сделано, чтобы учесть голоса многочисленных беженцев.

- Электронное голосование на них (жителей четырех регионов – Ред.) тоже распространяется? – уточнил Владимир Владимирович.

- Нет, там пока нет, - ответила Памфилова.

Глава ЦИК призналась, что остаются «технические сложности». Во многих поселениях сейчас просто нет интернета, чтобы проголосовать дистанционно.