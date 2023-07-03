Последние часы пассажиров батискафа «Титан»: от бурной радости до смертельной агонии

Стоимость одного места в батискафе в 250 тысяч была договорной Фото: REUTERS

Последний раз своего мужа Шахзада и 19-летнего сына Сулеймана Кристин Давуд видела 18 июня. Она стояла на палубе корабля поддержки в Атлантике в тот момент, когда пять человек забрались в крохотный батискаф «Титан». Перед погружением техники закрыли люк, затянув вентиль снаружи. Помимо британского бизнесмена с пакистанскими корнями и его сына на борту «Титана» находился 61-летний глава компании-разработчика батискафа OceanGate Стоктон Раш, 59-летний британский миллиардер и путешественник Хэмиш Хардинг и 77-летний пилот батискафа - французский исследователь-подводник Поль-Анри Наржоле.

Кристин Давуд вспоминает, что Сулейман захватил с собой на борт кубик Рубика, а его отец - фотоаппарат, чтобы запечатлеть подводные пейзажи через единственный иллюминатор «Титана». Побывав в 2012 году на выставке с артефактами, поднятыми с борта «Титаника», Шахзад заболел историей затонувшего лайнера.

ОБРЫВ СВЯЗИ

Экспедиция к «Титанику» началась для семейства Давудов еще 14 июня, когда они вылетели в Торонто. Отмена рейса в порт Сент-Джонс их не расстроила, дала лишь повод прогуляться по городу, но на следующий день рейс снова был отменен. Тогда семья испугалась, что рискует пропустить погружение. Уже сейчас Кристин Давуд понимает, что была бы рада, если бы тогда они не смогли добраться до Ньюфаундленда.

Вместе с Кристин на корабле поддержки «Полярный принц» находилась 17-летняя дочь Алина. Шахзад мечтал, чтобы вся семья отправилась к обломкам «Титаника», но на первый раз решил погрузиться с сыном. Накануне бизнесмен не мог скрыть радости от предстоящего события, он все время приговаривал: «Завтра я ныряю! Я ныряю завтра!»

Шахзад Давуд и его 19-летний сын Сулейман Фото: EAST NEWS

Погода 18 июня была хорошая, выглядывало солнце, незначительное волнение.

«Это было хорошее, доброе утро», - вспоминает в беседе с New York Times Кристин Давуд.

Спустя некоторое время после того, как «Титан» погрузился в пучину океана, женщина случайно услышала, что связь с батискафом потеряна. Береговая охрана США подтвердила, что это случилось через 1 час 45 минут после начала погружения. Но команда поспешила успокоить Кристин, сказав, что связь с «Титаном» через закодированные компьютерные текстовые сообщения часто обрывается. И если неполадка длится более часа, то погружение останавливается, «Титан» сбрасывает балласт и начинает всплывать на поверхность.

Несколько часов Кристин Давуд не уходила с палубы, вглядываясь в водную гладь, надеясь увидеть батискаф. Четыре дня, на протяжении всех поисковых работ, вспомогательный корабль оставался над местом гибели «Титаника». Береговая охрана США, обнаружив обломки «Титана», сразу объявила родным пассажиров, что, скорее всего, батискаф мгновенно сплющился и разлетелся на сотни кусков, возможно, из-за микротрещин, появившихся в корпусе за время эксплуатации.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

ОТЛАЖЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ

Друзья и предыдущие пассажиры «Титана» вспоминают, что Стоктон Раш считал себя больше ученым, чем бизнесменом. Стоимость одного места в батискафе в 250 тысяч была договорной. Когда к Рашу как-то обратился планетолог Алан Штерн с вопросом о погружении, то глава OceanGate, узнав о прошлом Штерна - пилот реактивного самолета, полярный исследователь, руководитель НАСА по исследованию Плутона, - предложил ему бесплатное место на борту.

Хэмиш Хардинг, побывавший в космосе на корабле Blue Origin, принадлежащем миллиардеру Джеффу Безосу, радовался, что присоединился к команде Раша. Накануне погружения он разместил четыре снимка, в том числе с самим батискафом и небольшим белым флагом, на котором члены экспедиции оставили свои имена.

Одним из погибших оказался британский миллиардер, покоривший космос, Хэмиш Хардинг Фото: REUTERS

Хардинг подробно описывал погоду, рассказывал, как команда готовится к погружению.

«А пока нам предстоит много приготовлений, — написал он в своем последнем посте. - Еще больше новостей об экспедиции, если погода позволит!»

Перед погружением каждый отрабатывал свою роль на борту.

- Это было похоже на хорошо отлаженную операцию, от увиденного становилось понятно, что они делали это раньше много раз, — замечает Кристин Давуд.

НИКАКОГО КОФЕ, НИКАКОГО «КАНТРИ»

Накануне погружения Стоктон Раш рекомендовал участникам экспедиции особую диету: откататься от кофе утром в день Х, а перед этим выбирать еду с низким содержанием шлаков. С собой на борт надо было прихватить толстые носки и шапку, чем глубже батискаф опустится, тем будет холоднее.

Он предупредил, что внешние прожекторы, пока «Титан» будет опускаться на дно, будут выключены для экономии батарей и зажгутся только на дне. На борту также будет темно, свет будет исходить только от экранов компьютеров.

В качестве развлечения Раш советовал пассажирам скачать несколько любимых песен, чтобы включать их в колонке.

«Только никакого «Кантри», - настоятельно просил он.

«Титан» опускался на дно Атлантики медленно - около 25 метров в минуту, чтобы пассажирам было комфортно. Они сидели ближе к иллюминатору, чтобы наблюдать за редкими биолюминесцентными морскими существами, появление, которых дарило ощущение падения сквозь звезды. Когда произошла трагедия, все они погибли мгновенно, даже не успев испугаться...

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