Заговор или мистическое совпадение? На батискафе «Титан» погиб тайный казначей короля Великобритании

Как и на легендарном корабле, среди пассажиров глубоководного аппарата были миллионеры Фото: REUTERS

Это поистине мистическое совпадение: через 111 лет после рокового плавания «Титаника» — в тот же сектор Северной Атлантики направился батискаф с почти таким же названием: «Титан». Как и на легендарном корабле, среди пассажиров глубоководного аппарата были миллионеры, заплатившие за «приключение» по $250 тыс. Однако 18 июня 2023 года «Титан» вслед за «Титаником» сгинул на глубине порядка 3750 метров.

Среди пяти человек на борту батискафа находился «химический король» Шахзад Давуд — член консультативного совета Благотворительного фонда принца Чарльза (под таким именем мы знали нынешнего короля Британии Карла III). Почти ровно год назад, в июне 2022, тот оказался в центре скандала: оказывается, Карл получил три миллиона евро от арабских шейхов. Вроде бы «на благотворительность» (то есть для фонда своего имени), но почему-то тайными передачками в виде «чёрного нала».

Королевская некоммерческая организация могла быть прекрасным прикрытием для подобных комбинаций: налоговые льготы, широкая автономия — делай почти всё, что хочешь. И теперь, вскоре после коронации Карла III, — человек, очень много знавший о его фонде, вот так странно погибает…

Но если политическая сторона трагедии по-прежнему полна загадок — то её технические аспекты постепенно становятся понятными. Что могло потопить «Титан»? Об этом парламентский корреспондент Эдвард Чесноков в эфире Радио «Комсомольская Правда» поговорил с потомственным кораблестроителем, депутатом Государственной Думы, заместителем председателя комитета по промышленности и торговле — Александром Спиридоновым.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ БЫЛО ДОСТАТЬ «ТИТАН» ТРОСОМ

— Александр, вы окончили «Корабелку» (Санкт-Петербургский государственный морской технический университет), потом много лет работали на северодвинской верфи «Севмаш». У вас, как у эксперта, наверное, есть версии этой трагедии?

— Для начала — напомню хронологию. С момента погружения прошло всего 1 час 45 минут, после чего с лодкой потерялась связь. Кислорода внутри должно было хватить на 4 дня, и всё это время люди надеялись, что произойдет чудо. Но мы понимаем, что речь о запредельной глубине в 4 километра. Сравнить это можно с выходом в космос: ты там один на один с первозданными силами, тебе никак не помочь. Потому что аппаратов, способных выполнять спасательные операции на такой глубине, к сожалению, в мире всего несколько.

— Почему нельзя было — я пока исхожу из версии, что до какого-то момента корпус «Титана» сохранял герметичность, — зацепить его с корабля тросом и поднять?

— При тралении на такую глубину, а это, повторю, 4 км, трос может оборваться под собственным весом. Поэтому необходим другой батискаф. У этого аппарата должен быть свой манипулятор, этакая механическая рука. Напомню другую версию: «Титан» при спуске зацепился то ли за подводную скалу, то ли застрял в ветхих конструкциях затонувшего «Титаника». В таком случае, да, второй батискаф мог бы попытаться его вытащить.

Шахзад Давуд и его 19-летний сын Сулейман Фото: EAST NEWS

— Но, похоже, самой реалистичной является вот такая модель катастрофы: некая сила вдруг сжимает аппарат, словно тиски — консервную банку.

— Есть несколько вариантов, почему это могло произойти. Первый: циклические нагрузки, повлиявшие на прочность корпуса. Сам остов «Титана» выполнен из углепластика, а снаружи у него — титановый корпус. Это довольно современная схема. Но после определенного количества погружений со временем возникают дефекты. Сначала появляются трещины по поверхности материала, и чем больше эксплуатационных циклов, тем глубже они проникают.

— То, что называется «усталостное разрушение конструкции».

— Верно. Как пишут СМИ, ограничения по погружению «Титана» из-за этой «усталостной прочности» было введено до 3 километров. Но «Титаник» покоится ещё почти километром ниже, значит, надо было преодолеть порог, за которым начинаются запредельные нагрузки на корпус. И этот корпус мог, как говорят эксперты, «потерять устойчивость» и сжаться под толщей воды.

— Получается, смерть всех находившихся на борту была мгновенной и безболезненной?

— Не уверен, что безболезненной, но да, почти мгновенной. И, как уже отмечают в западных СМИ, гидроакустические локаторы — так называемые «гидрофоны» - в Атлантическом океане — зафиксировали этот взрыв внутри подлодки.

Kорпус мог, как говорят эксперты, «потерять устойчивость» и сжаться под толщей воды Фото: EAST NEWS

ЗВУКИ МОГ ИЗДАВАТЬ САМ ОКЕАН

— Вскоре после пропажи подлодки, но ещё до того, как она предположительно «схлопнулась», поступили новости, будто гидрофоны слышат ещё какие-то повторяющиеся звуки… Кто-то сигнал SOS отбивал?

— Надо ещё разобраться, были ли это стуки с подлодки или естественная акустика океана. Мы ведь знаем, что под водой есть существа, которые периодически издают особые звуки, да и сам океан имеет свой шум. Тут без тщательного анализа сложно что-то сказать.

— Кстати, а в России есть подобные аппараты? Были знаменитые «Мир»-1 и «Мир»-2, в последнем Путин погружался на дно Байкала в 2009 году, но сейчас они списаны — механизмам уже за 30 лет…

—- Да, эти батискафы были способны погружаться даже на бОльшую глубину, чем «Титан». Помните, режиссёр Джеймс Кэмерон в своё время вёл съёмки «Титаника» именно на нашем аппарате.

— Думаю, понимал: тот самый надёжный.

— Вот именно. А какие технологии использовались в этом «круизе для миллиардеров»? Все упоминают пульт-джойстик от игровой консоли, с помощью которого батискаф управлялся. Да и многое с таким подходом успешно работало на запредельных глубинах лишь чудом. Теперь к вашему вопросу. На смену «Мирам» пришли аппараты «Русь», «Консул» и другие. Глубоководные технологии сегодня в России одни из лучших. Аппарат «Витязь» в автоматизированном режиме — чего никто в мире еще не делал — погрузился на дно Марианской впадины. Это 11 километров.

РОССИЯ ПО БАТИСКАФАМ — В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ

— То есть наша концепция — делать глубоководные аппараты автоматизированными: если, не дай Бог, что-то случится, мы потеряем только железо, а не людей.

— Океан до сих пор крайне слабо исследован! Наши учёные почти каждый год находят новые организмы в его глубинах. Ещё там находится инфраструктура: кабели, трубопроводы — их тоже надо исследовать и контролировать. Поэтому необитаемая глубоководная техника необходима. Но это не значит, что мы не занимаемся обитаемыми аппаратами. Не так давно у нас [на верфь «Севмаш»] поступил заказ от «Газпрома» на строительство нового подводного аппарата «Ясон» — это современный обитаемый аппарат, без «игровых консолей» — всё по-серьезному. В технических характеристиках заявлено, что он будет погружаться на глубину более 2 км.

— Сейчас мало кто помнит: те легендарные батискафы «Мир» в 1980-е годы строились по советскому заказу… в Финляндии. Затем в Российской Федерации у нас были попытки, как далее оказалось, тщетные, размещать заказы на крупные военные корабли во Франции.

— Скажу как потомственный кораблестроитель: военный и гражданский флот надо строить в России. У нас была история, когда Пётр Первый, только начав создавать флот, съездил в Голландию, там научился — и привез сюда мастеров, чтобы здесь, уже в Архангельской области, поднимать судостроение. Это тот путь, который начал наш первый император, и сейчас я не вижу других путей, иначе как строить весь флот в России. И мы должны для этого приложить все усилия.