Никита Михалков неожиданно отреагировал на слова артиста Кяро

Никита Михалков Фото: Михаил ФРОЛОВ

На днях Кирилл Кяро, звезда «Нюхача», «Эпидемии» и других популярных сериалов, сделал неожиданное заявление. Он сообщил, что никогда не будет работать с Никитой Михалковым. В интервью он заявил: «Конечно, когда-то мне, молодому артисту, хотелось поработать с тем же Михалковым. Мне, как и многим, нравятся его ранние фильмы. Но сейчас я понимаю, что уже не хочу, ничему я у него уже не научусь. Просто мы настолько разные люди, такая пропасть между нами, а с режиссером у актера должны быть искренность и откровенность».

Кроме того, он сказал, что не собирается сотрудничать с другим классиком российского кино, Кареном Шахназаровым. И вспомнил: «Однажды меня пригласили поучаствовать в фильме Карена Шахназарова. Я пришел, пообщался с ним, посмотрел со стороны на то, как относится к нему его команда, весь этот церемониал, и понял, что это не моё, не живое».

Сейчас KP.RU удалось узнать мнение Никиты Михалкова по этому поводу. Знаменитый режиссер был лаконичен:

- С волнением и большим интересом прочитал, что артист Кяро никогда не будет у меня сниматься, но из той же заметки с не меньшим волнением и интересом узнал о его существовании.

Кяро сейчас живет между Эстонией (где родился в 1975 году - он на четверть эстонец), однако невероятно часто снимается в России: с начала 2021 года вышли или вот-вот выйдут более 20 фильмов и сериалов с его участием. Впрочем, многие из них прошли практически незамеченными широкой публикой.

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