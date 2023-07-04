Трагедия с сыном Михаила Ефрремова обернулась скандалом

Николай Ефремов в сериале "Агентство "Справедливость".

Сын Михаила Ефремова и Евгении Добровольской почти неделю находится в реанимации после того, как выпал из окна третьего этажа. Состояние Николая Ефремова остается тяжелым. Врачи готовят актера к новой операции. Меж тем трагедия с артистом обернулась скандалом.

У сына Михаила Ефремова и Евгении Добровольской в крови обнаружили наркотики. После проведенных анализов выяснилось, что Николай Ефремов употреблял марихуану. К слову, когда отец актера устроил аварию в центре Москвы, в его крови тоже нашли этот же наркотик.

У актера наблюдается помутненное состояние. Он не может нормально разговаривать. При этом 31-летний мужчина, ушибы внутренних органов, кровопротеря. Сохраняются осложнения в виде острой сердечной недостаточности. К имеющимся проблемам добавился синдром метаболических нарушений (ожирение).

Близкие молятся, чтобы все закончилось хорошо. Ефремов-старший, отбывающий срок после смертельного ДТП, знает о трагедии с сыном. А вот жена Николая отреклась от него.

Вероятно, Владу Киселеву настолько достало поведение мужа, что она не желает ничего о нем слышать. Вот уже много лет Николай злоупотребляет алкоголем, принимает запрещенные препараты и состоит на учете в психиатрической больнице.

Отметим, Николай с 2019 года женат на Владе. У них растет дочь Алла, названная в честь своей прабабушки Аллы Покровской.