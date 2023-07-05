Реальные зарплаты выросли на 4,2%, инфляция не превысит 5%: что обсуждалось на ночной встрече Путина и Мишустина

Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин вызвал в Кремль Михаила Мишустина, когда было уже за полночь. Премьер принес с собой свежую статистику, иллюстрирующую положение дел в нашей экономике. Цифры оказались весьма оптимистичными, и как заверил Путина Мишустин, в перспективе могут быть еще лучше.

Итак, вот чем премьер порадовал президента.

1. Реальные зарплаты россиян (доходы за вычетом инфляции, кредитов, коммуналки и прочих обязательных платежей) показывают уверенный рост. Так, за 4 месяца этого года реальные зарплаты в России выросли на 4,2%. А если сравнить с апрелем 2022 года, то их рост составил 10,4%.

Мишустин также отметил, что рост номинальной зарплаты за четыре месяца составил 11,4%. Как уточнил премьер-министр, это говорит об оздоровлении экономики и о том, что россияне стали получать больше доходов.

2. Мишустин рассказал, что правительство ежедневно следит за ростом цен. Создана специальная система мониторинга. В первую очередь отслеживаются цены на основные продукты питания.

- У меня на столе каждое утро по всем направлениям ценообразования, которые чувствительны для граждан, есть информация из трех-четырех источников. Это и Росстат, это и налоговая служба, это и наши соответствующие аналитические центры, - рассказал Мишустин.

Впрочем, прогнозы по инфляции тоже весьма оптимистичные. Так, на начало июля инфляция составила 3,4%. А по итогам года она не должна превысить 5%. При этом в правительстве любят ссылаться на более высокую инфляцию в Евросоюзе. По прогнозам самих европейцев, к концу года инфляция в еврозоне составит 6%.

3. После того, как европейские компании свернули свой бизнес в России, была вероятность резкого всплеска безработицы. Однако этого не произошло. Бывшие зарубежные компании перешли в руки российских собственников и штаты предприятий были сохранены. К тому же правительство ввело льготы для предприятий, которые не сокращают штат. Кроме того, были запущены программы переобучения.

В результате безработица в России сейчас находится на историческом минимуме: 3,1-3,2%.

4. ВВП тоже идет в рост, хотя ожидалось, что отметка будет в лучшем случае нулевой. Как заявил Мишустин, по итогам года рост ВВП должен составить более 2%, если не будет форс-мажоров. По его словам, за 5 месяцев увеличение составило 0,6%, но если сравнивать с маем прошлого года - то 5,4%.

Последний официальный прогноз Минэкономразвития выпустило в апреле. По нему рост ВВП в этом году должен был составить 1,2%. В августе прогноз будет пересмотрен. Мишустин не исключил, что в лучшую сторону.

По словам премьера, самые лучшие темпы показывает обрабатывающая промышленность. Именно она драйвер экономического роста.

Мишустин также рассказал, что оптовая торговля в годовом выражении выросла на 14,5% строительный сектор - на 13,5%. За первое полугодие в России появились более 1,4 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса.

- Результаты, во всяком случае пока, скажем так, осторожно, лучше ожидаемых, лучше прогнозных, - отметил Путин.

Комментарий эксперта

«Реальные зарплаты будут продолжать расти»

- Рост реальных зарплат рассчитывается по уровню инфляции и прироста доходов. Если рост зарплат превышает инфляцию, то можно говорить о реальном росте зарплат, то есть покупательная способность населения растет, - рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» профессор финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По словам эксперта, рост реальных зарплат произошел благодаря решению правительства о повышении более высокими темпами МРОТ.

- Впервые в истории МРОТ стал не только равен прожиточному минимуму, но и правительство приняло решение повышать его более высокими темпами, чем инфляция. Соответственно это подтягивает шкалу заработных плат.

Также были приняты решения об индексации зарплат для работников бюджетной сферы. Это тоже привело к тому, что удалось компенсировать рост инфляции. И наконец, очень серьезную роль на рынке труда играет дефицит кадров, который заставляет руководителей бороться за работников, а единственный способ привлечь необходимых специалистов - это повышение зарплат. Именно поэтому реальные зарплаты продолжат расти, - считает Александр Сафонов.