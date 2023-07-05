Анастасия Волочкова только Андрею Малахову рассказала то, что долго скрывала

Анастасия Волочкова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жизнь Анастасии Волочковой полна драм и разочарований. А все из-за доверчивости балерины и веры в хороших людей. На этот раз благополучию и счастью артистки помешал инвалид-колясочник Олег Павлецов. Как сообщила знаменитость, мужчина выдавал себя за адвоката и обокрал ее на миллионы. Обманутая звезда пришла рассказать о своей беде Андрею Малахову.

Анастасия Волочкова заявила, что лишилась миллионов рублей. Несколько месяцев балерина работала с инвалидом Олегом Павлецовым, который представлялся адвокатом. Артистка в очередной раз доверилась мужчине. Но тот ее обманул и скрылся в Дубае.

Безутешная артистка пришла к Андрею Малахову, чтобы на всю страну рассказать о своей драме. В студии телешоу она раскрыла подробности.

Блондинка сообщила, что Павлецов сам нашел ее и предложил свои услуги. Он помогал ей решать мелкие проблемы. Через какое-то время возникла более серьезная ситуация, требующая финансовых трат. "Потом он мне сказал: «400 тысяч - и я решу вопрос за два дня». Это касалось моих квартир в Астрахани. Решить все быстро у него не получилось, начались проблемы", - сокрушалась звезда в эфире программы "Малахов" на телеканале "Россия 1".

Сам адвокат тоже вышел на связь. Он признался, что боится возвращаться. Мол, Волочкова нашлет на него своих людей. По его мнению, вся эта ситуация - месть артистки. Балерина хотела большего, но инвалид отверг женщину.

"Ничего из ее дома не воровал, как она говорит. У меня масса свидетелей, в том числе и судей московских, которые подтвердят. Я работал по делу этой дамы и не получил ни рубля", - резюмировал Олег.