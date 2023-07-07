Как не испортить себе летний отдых на даче: 10 простых правил, которые уберегут от отравления

Лето – отличное время не только для отдыха, но и для отравлений Фото: Евгения ГУСЕВА

Лето – отличное время не только для отдыха, но и для отравлений:

- Люди чаще пьют некипяченую воду, едят недостаточно вымытые овощи и фрукты, в тепле продукты портятся быстрее, - поясняет KP.RU профессор, академик РАН, заслуженный врач РФ, терапевт Оксана Драпкина. - Кроме того, появились мухи, переносящие огромное количество опасных инфекций. А пищевая токсикоинфекция (именно так она называется официально) развивается при употреблении в пищу продуктов, в которых накопились бактерии и выделяемые ими токсины.

СИМПТОМЫ ОТРАВЛЕНИЯ

- Острое, то есть стремительное и резкое начало: неоднократная рвота и жидкий стул, спазмы в животе;

- общая интоксикация - озноб, повышение температуры тела, слабость и головная боль;

- из-за обезвоживания снижается давление, появляется тахикардия и бледность кожи.

Обычно эти симптомы при правильном лечении проходят за 1-3 дня. Но если отравились разом несколько человек или членов семи, то лучше всем быстрее обратиться к врачу.

Особенно, если состояние резко ухудшается. Или симптомы не проходят в течение 3-х дней.

ОПАСНО!

Для маленьких детей, пожилых людей, особенно с хроническими заболеваниями сердца, сосудов, ЖКТ, печени и почек обезвоживание может быть очень опасным и требует немедленного обращения за медицинской помощью.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОТРАВИЛСЯ

«Основное лечение – это питье воды или специальных растворов для регидратации, - говорит Оксана Драпкина. - Их надо принимать небольшими порциями, но часто - примерно каждые 10 мин по столовой ложке».

Если под рукой нет специальных растворов, приготовьте его сами: в одном литре чистой кипяченой воды разведите 1 чайную ложку соли и 1 столовую ложку сахара.

Также можно принимать сорбенты, которые выведут токсины из организма. Строго следуйте инструкции по применению, особенно если даете их детям!

А ЧТО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ

! Нельзя принимать противодиарейные и противорвотные препараты: без естественного выхода с рвотой и поносом токсины останутся в организме и состояние ухудшится еще больше.

! В первые сутки после отравления лучше ничего не есть, только пить.

Со вторых суток можно аккуратно принимать пищу, не раздражающую желудок и кишечник: куриный бульон, белые сухари, рисовую кашу на воде, кисель или крепкий чай.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ УБЕРЕГУТ ОТ ОТРАВЛЕНИЯ

1. Элементарная гигиена: обязательно мойте руки с мылом перед едой и после туалета. А также перед тем, как начать готовить.

2. Фрукты, зелень и овощи тщательно промывайте не только под проточной водой, но и споласкивайте кипяченой (особенно, если с вами дети).

3. Никакой колодезной воды! Для питья – только кипяченую или бутилированную.

4. Покупайте еду только в магазинах. Если берете что-то на рынке, спрашивайте срок годности и тщательно обнюхивайте.

5. Не покупайте уже разрезанные овощи, фрукты и арбузы-дыни!

6. Всегда используйте сумку-холодильник для скоропортящихся продуктов.

- Для некоторых продуктов срок хранения строго ограничен: даже 3-4 часа нарушения температурного режима могут привести к порче, - напоминает академик Драпкина. - К ним относятся торты, пирожные, кондитерские крема, бочковой квас, майонез, пицца, сыр, мясо холодного копчения, сало и рыба.

7. Храните готовую еду или полуфабрикаты в закрытых емкостях.

8. Сырые продукты (мясо, птицу, рыбу) держите отдельно от пищи, готовой к употреблению.

9. Не используйте для разделки сырых и готовых блюд одни и те же ножи и доски!

10. Всегда тщательно прожаривайте мясо и рыбу.