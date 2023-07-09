Врачи просят не добивать Романа Костомарова

Врачи Лапа и Голубинская предупредили об осложнениях у Романа Костомарова

Врачи обеспокоены состоянием Романа Костомарова после выписки из больницы. Олимпийский чемпион за последнее время разместил несколько видео. В кадре он показывает, как до изнеможения тренируется с протезами на ногах. Олимпийский чемпион не скрывает, что ему трудно во всех смыслах - и психологически, и физически. Меж тем медики бьют тревогу.

Врачи предупредили об осложнениях у Романа Костомарова. Специалисты обеспокоены тем рвением, с которым он взялся за восстановление физической формы. Организм олимпийского чемпиона может не выдержать. Роману сейчас противопоказаны тяжелые нагрузки.

"Любое тяжелое заболевание указывает на то, что организм перегружен. Если его добивать еще большими нагрузками, состояние ухудшится и все восстановление потеряет силу", - цитирует News.ru врача-терапевта Людмилу Лапу.

В свою очередь, невролог Ольга Голубинская подчеркнула, что процесс реабилитации напрямую связан с психологическим состоянием. По ее мнению, Костомарову следует дозированно включить в свою жизнь физические нагрузки после ампутации.

Реабилитолог Филипп Глубоков и вовсе пояснил, что может возникнуть антимотивация, когда не хочется восстанавливаться. "Когда человек теряет конечность - это сильная психологическая травма. Появляется мысль - а как теперь жить дальше?" - цитирует его 360.

Глубоков заметил, что интенсивные физические нагрузки опасны для здоровья Костомарова, а вот физическая активность важна. "Не только для того, чтобы как-то научиться жить с протезом. Она помогает не допустить каких-либо осложнений, связанных с продолжительным покоем", - уточнил специалист.