Голос дрожал: Убитая горем Диана Гурцкая впервые сделала заявление о смерти мужа

Певица собралась с силами и мужественно решилась на официальное заявление. Фото: Первый канал

Больше месяца держит траур певица Диана Гурцкая, раздавленная ранней смертью любимого мужа, чиновника Минобра РФ Петра Кучеренко, с которым жила в душа в душу практически 20 лет.

Само собой, артистке пришлось экстренно отказаться от участия в проекте «Две звезды. Отцы и дети», где пела вместе с сыном, 15-летним Костей Кучеренко. Убитая горем певица выйти на сцену, чтобы объявить об этом, не смогла. За нее это сделал ведущий шоу Александр Олешко.

А вот к финалу Диана, ежедневно посещающая могилу супруга, собралась с силами и мужественно решилась на официальное заявление. Хотя представить, что это случится, никто не мог. И для зрителей, и для жюри (победителей определяли Мария Порошина, Игорь Крутой, Игорь Николаев и Леонид Ярмольник), и для участников это стало большой неожиданностью и в определенной степени потрясением.

Видеоролик был записан дома, аудитория и судьи увидели обращение Дианы с сыном на экране. Гурцкая была облачена в черное платье, сын Костя бережно держал ее за руку.

— Добрый вечер всем зрителям Первого канала, — начала Диана, голос которой заметно дрожал. — Из-за нашей большой семейной утраты мы не смогли продолжить участие в проекте, но мы чувствовали вашу поддержку даже на расстоянии. Для нас с Костей особенно приятно и важно, что наши выступления оценили телезрители. Мы благодарим за то, что в такой тяжелый момент в нашей семье вы поддержали нас.

— Спасибо вам всем большое! — добавил Костя.

Публика с любовью и пониманием отнеслась к Диане и ее семейной трагедии — и отдали певице с сыном 32% голосов, обеспечив приз зрительских симпатий.

Победителями проекта в этом году стали сразу три (!) семейных пары: Сергей Минаев вместе с сыном Сергеем, Сосо Павлиашвили с сыном Леваном и Любовь Успенская с дочкой Татьяной Плаксиной — все три тандема по итогам одиннадцати выпусков набрали равное количество баллов — 220.