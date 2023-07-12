Украина уже начала применять кассетные снаряды: "Бомбы сыпятся как горох на жесть"

Объективно, для боевых действий в лесопосадках – очень неприятный боеприпас, позволяет поражать группы бойцов на ротации, например. Но если все в укрытиях – работает плохо Фото: REUTERS

Кассетные снаряды «натовского» калибра 155 мм уже активно применяются на фронтах СВО, хотя, согласие на передачу Украине было получено буквально сутки назад, а системами телепортации западные интенданты пока не владеют. Об этом сообщил легендарный командир батальона «Восток», зам. главы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский:

«С позиций докладывают: по нам отработали кассетными снарядами. Трижды. Поскольку личный состав находится в укрытиях - урона это не нанесло, - но ситуация показательная: накануне было заметное снижение артактивности, вызванное, видимо, дефицитом обычных боеприпасов, - а тут подоспели (либо были в запасе) кассетные».

И ничего, «Восток», воюющий на Угледарском направлении с середины прошлого лета, не разбежался после обстрела, позиции не бросил. Тем более, кассетные боеприпасы применяли на Донбассе еще в 2014 году и их недостатки хорошо известны. Ходаковский решил напомнить об этом, не помешает:

«В четырнадцатом мы впервые столкнулись с кассетными боеприпасами на направлении Пески. Размещение позиций в любых лесонасаждениях тогда нас здорово выручило: кроны деревьев поглощали значительную часть поражающих элементов. В целом, особую опасность этот тип боеприпасов представляет для техники и личного состава вне укрытий».

Лично, работая на Соледарско-Артемовском направлении уже в феврале-марте 2023-го, спрашивал наших бойцов о необычных системах оружия, боеприпасах. Ответ был такой: «сюда много что тащат необычного и непонятного». И про применение кассетных снарядов мне рассказали – они срабатывают характерно, не спутаешь. Сам видел, с дороги Соледар-Артемовск, 20 мая. Снаряд рвется в небе с черно-серым облачком, достаточно устойчивым. И звук такой "пуууууух"! Потом, как горох сыпется на жесть. В небе долго висели клочья грязной ваты – следы взрыва, а под ними горели хаты в предместьях Артемовска.

Что же завезли на Украину ее «добрые» западные друзья? Вашингтон пообещал поставить Киеву кассетные снаряды М483А1 и М864 к орудиям калибра 155 мм. Снаряды обычные, баллистические, в данном случае, никакой корректировки и наведения. Из-за того, что в корпусе снаряда спрятаны 88 или 72 «маленькие бомбочки» - так называемые суббоеприпасы, точность у него ниже, но компенсируется это большой площадью поражения. Ниже и дальность, чуть ли не в два раза, в отличие от обычных снарядов к «натовской» артиллерии – 23 и 28 километров, в зависимости от типа кассетного боеприпаса. Обычные «натовские» болванки начиненные взрывчаткой, поражают цели и на удалении в 30 км. и даже 40 км.

Объективно, для боевых действий в лесопосадках – очень неприятный боеприпас, позволяет поражать группы бойцов на ротации, например. Но если все в укрытиях – работает плохо. Впрочем, как и обычный снаряд.

Противник продолжает наделять божественной персонификацией отдельные виды оружия. Как говорится, представьте через десять лет лицо мальчика с именем Джавелин.

Бои выигрывает не «вундерваффе», а слаженность действий родов войск и мастерство бойцов и офицеров. В 1945 году духовным и историческим наставникам сегодняшних ВСУ это хорошо объяснили. Наверное, уже позабыли.

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