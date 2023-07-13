Раскаяние или очередной «прогрев»? Елена Блиновская закрыла все марафоны

Попавшая под суд «исполнительница желаний» взяла интригующую паузу Фото: Михаил ФРОЛОВ

Хедлайнер множественных бизнес-конференций, ученица Тони Роббинса, автор курсов личностного роста, популярнейший блогер и выпускница строительного техникума Елена Блиновская в апреле текущего года была задержана по подозрению в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег в особо крупном размере «или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления» (ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Сумма называлась космическая: при официальной прибыли в 300 с лишним миллионов рублей, по данным Forbes, налоговики обнаружили у Блиновской неуплату на сумму более 918 миллионов рублей! 41-летняя интернет-звезда была задержана почти в лесу — в Смоленской области на границе с Белоруссией, куда пыталась прорваться известно зачем.

Елену очень часто называли аферисткой и даже «отрыжкой 90-х», но дальше границ интернета такие обвинения не выходили — обосновать незаконную деятельность Блиновской удалось только следователям СК РФ. Блогера посадили под домашний арест и лишили доступа в интернет. Однако непостижимым образом в аккаунтах Елены все равно продолжали выходить объявления о сборе денег. Подписчики были шокированы и пребывали в недоумении: неужели даже серьезное уголовное дело не смогло остановить ее, или это был инерционный эффект курицы с отрезанной головой? А, может, форма медийной клептомании?

«КП» уже подробно писала, как и почему в России сформировалось новое поколение богачей и как сумасшедшие деньги зарабатывают блогеры-мамочки, которые потом заказывают себе на день рождения артистов любого уровня — вплоть до «Любэ» и Филиппа Киркорова. Так что доходы Блиновской, кормившей доверчивых подписчиков советами по «успешному успеху», хоть и феноменальны, но вовсе не сенсационны. Наверняка налоговикам и спецслужбам, крепко взявшимся за блогеров, предстоит узнать еще много интересного.

Забавно другое — теперь Елена Блиновская, спустя четыре месяца следствия, закрыла все свои «активности» по мягкому вымоганию денег у населения. 13 июля подписчики обратили внимание, что на официальном сайте Блиновской теперь нельзя оплатить вебинары, курсы и марафоны. Переходя по ссылке оплаты, сайт выдает ошибку. Может, технический сбой? Все вдруг посчитали, что это символический жест или даже шаг в новую жизнь.

Хотя настоящая приостановка курсов произошла еще в мае текущего года — тогда «продукты» Елены можно было оплатить, но дальше ничего не происходило, клиент попадал в лист ожидания.

И дело даже не в том, что Блиновская уже обещала прикрыть «марафоны желаний» в начале 2022 года после скандального интервью Ксении Собчак. А еще раньше, в 2020 году, заявляла, что ее энергия вскоре будет закрыта для новых дел.

— Я на пике, и мой курс сейчас не собирается сворачивать обороты, — писала тогда в соцсетях Елена. — Но я уже чувствую, что эта миссия меня отпускает, и в течение следующего года все, что я делаю, трансформируется как минимум в то... что я в этом не буду присутствовать. Как будет еще точнее, я не знаю.

Дело в том, на сколько в этот раз хватит Блиновской? Есть большое подозрение, что «отказ» и «закрытие» всех марафонов — всего лишь хитрый «прогрев». К такому приему блогеры прибегают, когда нужно повысить интерес к предстоящему курсу: искусственно нагнетают и нагнетают интригу, особенную ценность «продукта», который они то ли уже подготовили, то ли еще нет, то ли хотят его выпускать, то ли еще не решились. Словом, дешево манипулирует и давит на психологию. Наивная аудитория с легкостью заглатывает приманку и начинает уговаривать гуру все же дать еще немножко успешных советов для успешности и исполнения желаний — ведь они такие эксклюзивные и неповторимые (откладывать деньги, считать доходы, мыть руки перед едой, отказаться от фастфуда и проч.)! И в самый кульминационный момент, собрав, конечно, дань с верной публики, «лидер мнений» все же выстреливает новым супермотивационным курсом. Не похожим на все предыдущие девяносто девять таких же.

Сложно избавиться от подспудного ощущения, что подобное ждет всех нас после того, как Блиновская разрешит проблемы с налогами и получит разрешение от следователей СК РФ на пользование соцсетями. Мы можем увидеть новый спецкурс «Как перезагрузить жизнь и начать все с чистого бланка ФНС». Или: «Марафон желаний в действии: из-под ареста — в дамки. Возвращение королевы». Или: «Ошибки медийного бизнеса при оформлении налоговой декларации». Вариантов масса.

Ну, а если нет — ситуация с миллиардом неуплаченных в казну рублей может действительно сыграть судьбоносную роль в жизни выпускницы строительного техникума.