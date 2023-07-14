«Индустрия развлечений изменится навсегда»: к чему приведет историческая забастовка артистов и сценаристов в Голливуде

Голливуд не видел совместных забастовок сценаристов и актеров с 1960 года. Фото: REUTERS

Американский профсоюз работников кино, радио и телевидения, который насчитывает 160 тысяч членов, объявил о присоединении с 14 июля к забастовке сценаристов. Актеры решились на первую забастовку за 43 года после срыва переговоров об улучшении условий труда.

Голливуд не видел совместных забастовок сценаристов и актеров с 1960 года. Учитывая, что 98% многотысячного профсоюза поддерживает подобную меру в борьбе за улучшение контрактов, с сегодняшнего дня киноиндустрия США по сути парализована. «Работодатели делают жадность своим приоритетом и забывают о важных участниках, которые заставляют эту машину работать. Позор им. Они стоят не на той стороне истории», — отчитала руководителей индустрии глава профсоюза актеров Фрэн Дрешер, объявляя о забастовке. За несколько часов до ее заявления многодневные переговоры с крупнейшими производителями (Disney, Netflix, Amazon и другие) закончились ничем.

Под ударом оказалось не только производство новых проектов, но и продвижение уже выпущенных лент, а также крупнейшие церемонии индустрии, в первую очередь, предстоящая 75-ю церемония «Эмми». Премьера одного из самых ожидаемых фильмов лета — «Оппенгеймер» Кристофера Нолана — в Лондоне 13 июля была перенесена на час, чтобы актеры смогли пройти по красной дорожке до оглашения решения профсоюза. Звезды первой величины, в том числе, Киллиан Мерфи, Эмили Блант и Мэтт Дэймон, покинули зал, как только было объявлено о забастовке. В США сотни актеров уже присоединяются к пикетам сценаристов возле штаб-квартир киностудий в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Переговоры бастующих с крупнейшими производителями (Disney, Netflix, Amazon и другие) закончились ничем. Фото: REUTERS

Правила забастовки запрещают актерам не только сниматься в новых лентах, репетировать и озвучивать свои роли, но и участвовать в рекламных кампаниях снятых проектов, появляться на церемониях и премьерах. Давать интервью и постить в соцсетях что-либо, посвященное их работе.

Профсоюз актеров требуют повышения заработной платы и отчислений 2% доходов от показов на стриминговых сервисах. Как утверждают участники забастовки, из-за устаревших условий контрактов в сочетании с более короткими сезонами и более длительными перерывами между сезонами многим актерам все труднее вести образ жизни среднего класса. Еще одной причиной протеста стал искусственный интеллект (ИИ) — работники индустрии боятся, что технологии смогут заменить большинство из них, поэтому требуют фактического запрета на использование ИИ в кинопроизводстве.

Глава Disney Боб Айгер предупредил, что забастовка окажет «разрушительное воздействие на всю отрасль». Он также обвинил актеров и сценаристов нереалистичности их требований. По словам Айгера, бастующие отказываются признавать суровые экономические реалии, с которыми сталкиваются развлекательные компании на фоне глубоких изменений в поведении потребителей.

Аналитики предсказывают, что экономический ущерб совместной забастовки будет огромным и может навсегда изменить индустрию развлечений. Некоторые руководители студий прогнозируют, что забастовки могут продлиться до осени. По некоторым оценкам, в таком случае ущерб может составить более $4 млрд, а последствия затронут не только США, но и Великобританию, Австралию, Новую Зеландию и другие страны.

Более 11 тысяч членов Гильдии сценаристов бастуют со 2 мая и эта приостановка уже привела к закрытию и срыву производства целого ряда популярных и дорогостоящих шоу и сериалов.