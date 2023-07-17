Мороженое в качестве десерта – отличный выбор. Главное, чтобы порция вписывалась в дневной рацион. Фото: Shutterstock

В борьбе против лишних калорий и «пустого сахара» строгие сторонники ЗОЖ едва ли не предают мороженое анафеме. Мол, ну как можно, там и жира огого сколько (в пломбире не менее 12%), и сахара!

- Сладкое в нашем рационе тоже вполне может быть, куда ж мы без него. - парирует практикующий терапевт Иоланта Лялите, автор бестселлера «У меня есть сердце» издательства «Комсомольская правда». – Даже ВОЗ разрешает до 25 граммов сахара в день. И мороженое в качестве лакомства, десерта – отличный выбор. Главное, чтобы эта порция вписывалась в наш дневной рацион.

То есть съедать его можно немного — чтобы не «перебрать» нормы по количеству сахара и калорий в день. И не на пустой желудок, чтобы не провоцировать выброс инсулина и последующий адский голод.

- Если говорить про самое полезное мороженое для взрослых, я бы сказала, что это щербет, - продолжает наш эксперт. - В нем и польза ягод, и охлаждение в жару. Правда, если щербет не домашний, а из магазина, сахара там, увы, тоже много. Но зато он хорош, как прохладный перекус между завтраком и обедом или в полдник. Чуть меньше калорий, как правило, содержится во фруктовом льду. В жару это оптимальный выбор. Но внимательно изучайте состав – чем меньше красителей, тем лучше!

Если говорить о количестве, то одна порция мороженого в жаркий день не навредит, а только порадует.

Детям можно посоветовать классический пломбир – вкусно, кальций требуется организму для роста, а калории «сгорят» во время активных игр на свежем воздухе. Взрослым со сливочным мороженым лучше быть осторожнее – сахар и молочные жиры не самый полезный набор, особенно для людей с лишним весом.

КАКОЙ ОН – ИДЕАЛЬНЫЙ ЩЕРБЕТ?

Лучше всего сделать лакомство дома.

«Можно взять экзотические фрукты, например, манго. Или сладкие сезонные ягоды, хороши дыня или арбуз. Все можно перетереть в блендере вместе или по отдельности и заморозить в холодильнике в формочках. Такой домашний щербет без добавления сахара – отличный перекус, который можно съесть даже пару порций, не опасаясь набрать лишних кило. И вкусно, и очень полезно!» - советует Иоланта Лялите.

Вообще вариантов полезного мороженого без сахара, которое можно сделать в домашних условиях – масса! Корреспондент KP.RU попробовал сделать такое: 2 больших банана мягких, 200 граммов творога, чайная ложка меда. Все тщательно перемешать в блендере, разложить по формам, заморозить. Для тех, кто худеет или тренируется – отличный вариант. Но пара ложек сгущенки для тех, кто не адепт правильного питания, там точно не помешали бы.

Тем, кто следит за калорийностью блюд, рекомендуют добавлять в домашнее мороженое сахарозаменитель в порошке (например, стевию). То есть пюре из любых ягод или мягких фруктов перемешать со сливками, добавить ванилин и сахарозаменитель и заморозить.

КСТАТИ

Греть не нужно!

- Многие считают, что давать малышам мороженое нужно исключительно подтаявшее, чтобы «горло не заморозили», - говорит Иоланта Лялите. - И педиатры, и терапевты уже очень давно развенчивают этот миф. Но он очень живучий... Поэтому хочу напомнить еще раз: мороженое в жару – это способ закаливания детей! Серьезно – горлу тоже нужно закаливаться, чтобы меньше болеть в простудный сезон. Когда как не летом это делать?

ЕЩЕ МНЕНИЕ

Лучшая еда для счастья

- Безусловно, есть некоторые относительные противопоказания для мороженного, - говорит член Национальной ассоциации клинического питания (НАКП) и Европейской Ассоциации по изучению ожирения (European Association for Study of Obesity –EASO) Людмила Денисенко. – С осторожностью стоит употреблять этот продукт тем, у кого есть лишний вес, особенно при повышенном холестерине. Очень редко - больным сахарным диабетом, атеросклерозом, ишемической болезнью сердца, кариесом. Но все же у мороженого есть масса неоспоримых плюсов: во-первых, благодаря ему вырабатывается серотонин, гормон счастья. Во-вторых, оно способно помогать женщинам при ПМС (благодаря аминокислоте L-триптофану и лактозе снижает симптомы). Как способ справиться с хандрой и плохим настроением мороженое рекомендовал еще Гиппократ: «ешьте молочный крем в замороженном виде, дабы устранить вялость и усталость». Главное – не ешьте его слишком быстро! Оно способно вызвать головную боль, если слишком быстро понизить температуру тела – из-за это сужаются сосуды, значит, кровоток в мозге становится менее интенсивным, и это вызывает головную боль.

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