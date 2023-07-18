Кадры работы следователей на Крымском мосту

17 июля, глубокой ночью, Украина совершила атаку на Крымский мост. Взрывное устройство заложили под мостом, и громыхнуло в тот момент, когда по нему ехала семья из Белгородской области - 40-летний Алексей с 36-летней Натальей Кулик и их 14-летней дочкой. Дальнобойщик Алексей вез семью на отдых в Крым, ехали на своем кроссовере. Впереди них мчала машина сестры Натальи с мужем и ребенком – отпуск две семьи планировали провести вместе. Когда сработало взрывное устройство, авто Алексея и Натальи Кулик разворотило на части и отбросило в сторону. Мужчина с женщиной погибли на месте, а девочка вылетела прямо в лобовое стекло головой, но застряла в нем на половину туловища. Пока к месту ехала скорая, очевидцы успокаивали ее и просили не шевелиться, чтобы не навредить себе.

- Это была хорошая семья. Наталья, как зажигалочка, всегда на позитиве – душа компании. Даже не верится. Они каждый год ездили на море семьей, любили Крым очень, - рассказали близкие погибших.

Сейчас за жизнь девочки борются лучшие врачи Кубани. В больнице с девочкой и ее тетя, у которой практически на глазах и случилась эта страшная трагедия. Но общаться с журналистами женщина пока не готова.

Все расходы, связанные с похоронами погибших туристов, обещала взять на себя администрация Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков лично следит за этим.

Последние новости о теракте на Крымском мосту на 18 июля

По факту повреждения Крымского моста Следком РФ завел уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

- В результате террористического акта, совершенного спецслужбами Украины, была повреждена одна из секций Крымского моста. Погибли двое - мужчина и женщина, ехавшие на легковом автомобиле по мосту, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы. Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления, - сообщили в СУ СК РФ.

В результате ЧП на полосах моста со стороны Крыма повреждено дорожное полотно. При этом сами конструкции пролетов находятся на своих опорах, они не пострадали. Из-за этого было остановлено движение по Крымскому мосту. Но меньше, чем за сутки, движение после теракта на Крымскому мосту восстановили. И первые машины в тестовом режиме запустили уже в ночь на 18 июля.

- Завершили укрепление пролетов и установку ограждений. Организовали искусственное освещение на поврежденных пролетах по временной схеме, в ходе ремонтных работ оно будет полностью восстановлено. Затем запустили сначала легковые машины по три тонны, потом — грузовики по пять тонн. После удачного тестового запуска открыли реверсивное движение, - сообщил зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Сейчас в сторону Крыма и Краснодарского края машины пускают колоннами по очереди с двух сторон. И движение открыто пока только для легковушек.

Переде тем, как заехать на мост, водителей досматривают. В целом это занимает 10-20 минут. А уже потом автомобили сопровождают патрульные авто с проблесковыми маячками.

- Скорость ограничена знаками дорожного движения, на подъездах 90, у досмотров от 70 до 30, в районе ремонтных работ также есть знаки. По рекомендациям, по мосту необходимо ехать 80 километров в час, впереди сопровождают колонну сотрудники ДПС, обгонять их нельзя, - рассказывают автомобилисты, которые уже проскочили по Крымскому мосту утром 18 июля.

Пробок на подъездах к мосту нет, автомобили пропускают быстро.

На трассе раздают воду и поставили биотуалеты

Чтобы водители могли отдохнуть, на трассах в Краснодарском крае и Крыму обустроили перехватывающие парковки. Вдоль дорог открыли и специальные площадки, на которых раздают питьевую воду, установлены биотуалеты. Здесь также дежурит полиция, спасатели, волонтеры, которые помогают туристам.

Позаботились и о тех пассажирах, которые должны добираться в Крым автобусами. Их доставляют на полуостров через порт Кавказ, а уже оттуда - паромом. И если утром, 17 июля, по мосту не ходили и поезда, то к обеду составы пустили. И сейчас вагоны идут по расписанию. Задержек поездов нет.

Открыты с двух сторон – и в Краснодарском крае, и в Крыму пункты временного размещения. В них туристы могут получить любую помощь, а также всю необходимую информацию. Самолеты в Сочи на фоне ЧП на Крымском мосту летают по расписанию, отмен и задержек нет.

И хотя одну часть мост уже открыли, водителей все еще просят добираться в Крым через новые территории страны. Путь лежит через Ростовскую область, Мариуполь, Мелитополь, Бердянск и далее в сторону полуострова.

- Возвращенные регионы по полной включатся в организацию движения для людей в Крым по сухопутному маршруту вдоль Азовского побережья, альтернативному Крымскому мосту, - пояснил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. – Мы готовимся к увеличению транспортного и пассажирского потока. Большая часть дороги от Мелитополя до пункта пропуска «Джанкой» в пределах нашего региона капитально отремонтирована, а подъезды к полуострову расширены. Будут приняты меры для ускорения досмотра людей и машин.

Часть пути проходит и через ДНР, в республике обеспечат ускорение прохождения контрольно-пропускных пунктов на административной границе. На все АЗС завезут дополнительные запасы топлива.

- А пассажирам, которые въезжают на территорию нашей республики, будет приходить СМС, где будет указан адрес сайта с информацией о том, какими услугами и где можно воспользоваться по пути следования, - пояснил врио главы ДНР Денис Пушилин. - Проезд по сухопутному коридору будет круглосуточный, комендантский час временно не действует. Но меры безопасности усилены.

На подъездах к мосту со стороны Краснодарского края выставлены экипажи ДПС, они рассказывают водителям, каким путем попасть в Крым. Дорога становится в таком случае длиннее, конечно (ехать от Ростова до пункта пропуска Джанкой около 400 км), но пока это единственный безопасный способ попасть на полуостров.

В Запорожской области отменят коммендантский час и никаких ограничений на пути для водителей не будет.

- Действие комендантского часа с 22:30 до 05:00 не будет распространяться на территории Запорожской области на автомобильную дорогу М-14 «Одесса – Мелитополь – Новоазовск» от города Мелитополя до границы между Запорожской областью и ДНР. И на автомобильную дорогу М-18 «Харьков – Симферополь – Ялта» от города Мелитополя до границы между Запорожской и Херсонской областями, - пояснил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

А для всех транзитно проезжающих по Азовскому кольцу автомобилей никаких препятствий и ограничений не будет.

На подъездах к мосту со стороны Краснодарского края выставлены экипажи ДПС, они рассказывают водителям, каким путем попасть в Крым. Дорога становится в таком случае длиннее, конечно (ехать от Ростова до пункта пропуска Джанкой около 400 км), но пока это единственный безопасный способ попасть на полуостров.

Движение по Крымскому мосту

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил о восстановлении частичного движение автомобилей по Крымскому мосту. В 00.45 (по мск) 18 июля было запущено реверсивное движение по крайней правой полосе направления Тамань - Керчь. По словам Хуснуллина, также была разработана временная схема организации движения по данному участку, а перед запуском пролет дополнительно испытали.

Двустороннее движение по одной стороне Крымского моста восстановят к 15 сентября, а полностью его запустят к 1 ноября 2023 года.

Очевидцы отмечают, что время в очереди с момента подъезда к Крымскому мосту до завершения прохождения досмотра, составляет около двух часов. К пункту досмотра пропускают по несколько десятков автомобилей, а после, непосредственно для проезда по мосту, формируют колонну из 50 машин.

Туристы не спешат отказываться от отпуска

После этого ЧП многим туристам пришлось поменять свои планы и остаться в Крыму еще на несколько дней. Поэтому местные санатории и отели предложили продлить им проживание с большими скидками. А те, кто только собирался на полуостров, начали отменять отпуск.

- Да, мы получаем звонки по отмене брони, но они не носят массовый характер, так как въезд и выезд с полуострова не полностью заблокирован. Чтобы помочь тем, кто не может вовремя выехать, мы даем суперскидки на проживание до двух недель, - говорит председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова.

- Туристы начали отменять свою бронь в отелях, это логично и ожидаемо. Однако есть и те, которые еще ждут, когда ситуация прояснится, - отметил президент ассоциации «Туристический альянс Крыма» Андрей Пылов. – Некоторые отдыхающие просто переносят даты бронирования на следующую неделю или на несколько дней, закладывая дополнительное время на дорогу до Крыма.

Туристы, которые планировали ехать на полуострова через мост, выбрали для себя несколько путей решения. Кто-то остановился на курортах Краснодарского края, а кто-то поехал по трассе через новые регионы.

- Мы стояли в пробке ночью. Потом произошла вся эта ситуация, поэтому развернулись и поехали отдыхать в Темрюкский район, на Азовское море. Нам в небольшом частном отеле предложили 50% скидку, - рассказывает Анастасия из Челябинска.

Только уже сейчас остановиться на берегу Азовского моря со стороны Краснодарского края практически негде.

- Все номера уже заняты, к нам много приехало людей, которые застряли по дроге на Крымский мост, - рассказала одна из владелец отеля в Тамани.

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