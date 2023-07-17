Алла Пугачева теперь поет на частном мероприятии за 50 миллионов рублей

Алла Пугачева с мужем иноагентом отдыхает в Юрмале. Чтобы Алла спела — нужны большие деньги. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

74-летняя Алла Пугачева с мужем иноагеном и детьми вторую неделю живет в Юрмале. Первая неделя отдыха семейства Аллы Борисовны совпала с путешествием в Юрмалу ее старшей дочери. 52-летняя Кристина Орбакайте с дочерью и мужем прибыла в Латвию из США, где сейчас живет – увиделась с родней и улетела путешествовать по другим странам. А Пугачева стала юрмальской достопримечательностью до второй половины августа – ее обсуждают латвийские СМИ и местные блогеры.

Сегодня обсуждают заявление минувших выходных от Лаймы Вайкуле о том, что Пугачева может выступить на ее фестивале: «Она будет участвовать как мой критик. Может быть, будут какие-то сюрпризы - в зависимости от настроения. Надеюсь, что каждый день Алла будет у меня».

Вайкуле надо продавать билеты на свой музыкальный фестиваль под названием «Рандеву», который пройдет с 26 по 30 июля в КЗ «Дзинтари». Билеты продаются не активно, на сольный концерт самой хозяйки мероприятия (29 июля) часть самых дорогих билетов партера (210 – 330 евро) раздали бесплатно как пригласительные. Затем также стали распространять билеты и на другие дни фестиваля. 30 июля будет выступать компания русофобов: Лайма Вайкуле, иноагент Андрей Макаревич*, Вера Брежнева и другие артисты. Иноагент Макаревич* споет в том числе дуэтом с Лаймой - песню «Он был старше ее». Заявления о сюрпризе от Пугачевой на концертах – реклама мероприятия, чтобы быстрее сбыть оставшиеся билеты.

Экс-сотрудники Пугачевой поделились информацией с KP.RU: «Алла Пугачева петь в Юрмале на фестивале Лаймы не будет. Рекламный трюк, который тиражируют. При этом есть информация, что не исключается и рассматривается возможность выступлений Пугачевой на частных мероприятиях. Нужно просто заинтересовать суммой гонорара. Гонорар без перелета начинается от 500 тысяч евро (50 млн. руб.). А если нужен перелет от ее места жительства до места частного мероприятия тогда сумма должна еще подрасти. А живет она теперь в Израиле. Пока просто никто не предлагал таких сумм. Предложит ли? Шанс есть — небольшой. Поклонники богатые у Пугачевой были — но теперь все экономят, а также учитывают политические взгляды. Ну и нужно совпасть по возможности перелета, как известно летает даже на частном самолете Алла Борисовна — «когда очень надо». В общем, надо сильно заинтересовать артистку».

На фестиваль к Лайме Вайкуле ее подруга Алла Пугачева придет как зритель – ходит каждый год с мужем. Семья часть лета проводит ежегодно в Юрмале: так как здесь живут друзья, и главное – комфортный климат для сердечника, гипертоника Аллы Пугачевой. Живут Пугачева, ее муж иноагент Максим Галкин*, их 9-летние дети двойняшки Елизавета и Гарри неподалеку от дома Лаймы Вайкуле - арендуют огромную 2-х этажную виллу. Иноагент Максим Галкин* совместит отдых с работой: в июле у него по расписанию отпуск, в августе запланированы девять концертов в Литве и Латвии. В Израиль Пугачева с семьей вернется во второй половине августа. Полтора года назад они переехали в Израиль, где Максим Галкин* купил дом, получил гражданство, как и его жена и их дети. После переезда Максим Галкин* спешит зарабатывать деньги заграничными концертами с русофобской юмористической программой.

*Минюст РФ включил Максима Галкина, Андрея Макаревича в список физлиц-иноагентов.