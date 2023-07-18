Удар возмездия за Крымской мост: войска поразили украинские объекты, где готовились теракты против России

Зафиксированы пожары и детонация на уничтоженных объектах Фото: EAST NEWS

Минобороны России сообщает о мощном групповом «ударе возмездия» высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против России с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе города Одесса.

«Кроме того, в районе городов Николаев и Одесса уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим», - сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он отметил, что «все спланированные к удару цели поражены».

Зафиксированы пожары и детонация на уничтоженных объектах, где производились морские беспилотники.

Напомним, ночью 17 июля, киевский режим совершил террористическую атаку на Крымский мост. Взрывные устройства на двух беспилотниках были взорваны под мостом. Взрывом повредило пролет (движение по мосту возобновили уже вечером), в тот момент когда по нему ехала семья из Белгородской области - 40-летний Алексей с 36-летней Натальей Кулик и их 14-летней дочкой.

Девочка ударилась об лобовое стекло головой, пробила его телом. Получила множественные травмы и порезы. Она осталась сиротой, что вызвало в Киеве какое-то людоедское ликование.

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