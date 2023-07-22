Александр Домогаров прервал молчание о трагедии в семье Андрея Кончаловского

Андрей Кончаловский убрал Домогарова-старшего из своих спектаклей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2013 году в семье Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой произошла трагедия. Андрей Сергеевич вместе с дочерью Машей попали в ДТП во Франции. Девочка сильно пострадала и до сих пор находится в тяжелом состоянии. Известно, что Высоцкая и Кончаловский неоднократно перевозили дочь из одной клиники в другую. Что сейчас происходит с девушкой, родившейся в 1999 году, информации нет. Семья неизменно уходит от разговоров на эту тему. Но на днях о семейной драме режиссера внезапно заговорил Александр Домогаров.

В семье Александра Домогарова случилась беда. Его бывшая жена Ирина Гуненкова борется с последней стадией рака. Актер и его сын Александр Домогаров-младший ухаживают за женщиной, та как врачи оказались бессильны и отпустили пациентку домой.

Актер и его сын Александр Домогаров-младший Фото: Борис КУДРЯВОВ

Последние два с половиной года близкие не опускали рук. Однако не все пошли навстречу Домогарову и его сыну. Так, наследника актера обвинили в том, что он сорвал съемки фильма.

"За день до начала съемок пришел очень плохой анализ. Поэтому я сделал выбор в пользу родственника, а не проекта. Я бы себе не простил! Да, останавливать проект в разгаре съемок хуже, чем его не начать. О своей ситуации я предупреждал заранее. Просил усилить меня допрежиссером. Спрашивал про замену. Самое главное, я предупредил, что если что-то случится, я сорвусь и уеду из Питера домой…" - рассказал Домогаров-младший.

Александр Домогаров и Ирина Гуненкова на премьере фильма «Пальма», 2021 год Фото: Борис КУДРЯВОВ

А ранее Андрей Кончаловский убрал Домогарова-старшего из своих спектаклей. Актер до сих пор не может простить это режиссеру.

"Люди редко проявляют понимание к чужой беде, я знаю очень хорошо… Когда заболела Ирина, мы вместе с сыном за ней ухаживали. Конечно, это отнимало силы. И в это же время Кончаловский снял меня со спектаклей. Когда в его семье случилась беда, все, и я в том числе, отнеслись с пониманием к его беде. А он - нет", - цитирует его сайт kp.ru.