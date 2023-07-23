Налоговая взялась за Ольгу Бузову и Егора Крида: В обновленном "черном списке" более 100 блогеров и артистов

В обновленном списке ФНС под подозрением оказались не только блогеры, но и довольно популярные артисты — в том числе Ольга Бузова. Фото: соцсети

Кажется, инспекторы ФНС открыли ящик Пандоры, взявшись за нуворишей из сети — блогерок-инстасамок, зарабатывающих баснословные богатства на инфоцыганстве. Елену Блиновскую разрабатывала ФСБ, Валерию Чекалину отправили под домашний арест, заморожены счета Дарьи Зотеевой, многим другим только предстоит узнать о том, что такое платить налоги в казну. По крайней мере, ФНС продолжает гнуть линию, взятую еще весной: тогда стало известно, что ведется разработка базы блогеров и артистов, подозреваемых в финансовых махинациях и уходе от налогов.

Как писал Mash, в обновленном списке ФНС под подозрением оказались не только блогеры, но и довольно популярные артисты — в том числе Ольга Бузова, Виктория Боня, Егор Крид, Регина Тодоренко, Гусейн Гасанов и другие. Первая редакция «черного списка» включала в себя 32 фамилии, теперь перечень неблагонадежных расширили до более чем сотни фамилий. Их декларации детально и проанализируют налоговики.

Среди «подвигов» лидеров мнений работа за наличные без закрывающей документации, неуплата НДФЛ, создание сетки ИП, в том числе на друзей и родственников. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин не исключал, что в отношении блогеров на основе данных налоговой будут проводиться новые проверки. А глава ФНС РФ Даниил Егоров подтверждал существование «черных списков».

— У нас и список блогеров есть, и каких списков у нас только нет, — отмечал он. — И рестораторов списки есть тоже. И банковские. И всех юрлиц списки есть.

Сами подозреваемые отмалчиваются. Менеджмент Иды Галич, Регины Тодоренко и Ольги Бузовой публикацию списков никак не комментирует.

Ксения Бородина открестилась от компании ООО «Ксения Бородина». Фото: снимок экрана

В свою очередь Ксения Бородина открестилась от компании ООО «Ксения Бородина», которую связывали с ней и подозревали в уходе от налогов. В 2021 году выручка фирмы была нулевой. При этом в декабре прошлого года налоговые органы признали, что сведения о фирме недостоверны и в ближайшее время ее исключат из единого реестра юридических лиц.

— К деятельности обсуждаемой сегодня компании я не имею отношения с 2019 года, все вопросы по ее ликвидации были переданы специалистам, — написала Бородина в соцсетях.

Представитель резидента ОАЭ Егора Крида заверила, что артист не состоит ни в каких псевдосписках МВД или ФНС. Фото: соцсети

Представитель резидента ОАЭ Егора Крида заверила, что никаких долгов перед налоговой у артиста нет и не было.

— Месяц назад оплачивались исключительно текущие налоги в сроки, установленные законодательством, — сообщила пиарщица вокалиста Мария Кордупель. Добавив, что Крид «не состоит не в каких псевдосписках МВД или ФНС», Крид не сотрудничает «с несостоявшимися СМИ и телеграм-каналами, которые набирают охваты только на лживой и непроверенной информации, используя в заголовках его имя».

В это время самый богатый техноблогер России Валентин Петухов (Wylsacom), который зарабатывает распаковкой айфонов на камеру, уже прокомментировал налоговое «дело блогеров», отвергнув все подозрения в махинациях.

Богатый техноблогер России Валентин Петухов (Wylsacom) отвергнул все подозрения в махинациях. Фото: соцсети

— Запросы от налоговой на предоставление документов приходят регулярно, мы на них оперативно отвечаем, — сообщил он. — В данный момент запросов нет, но, если будут, так же оперативно ответим.