«Перенесла шок, узнав об их смерти»: Дядя девочки, чьи родители погибли на Крымском мосту, рассказал о ее дальнейшей судьбе

Девочку выписали из больницы Фото: СОЦСЕТИ

14-летнюю девочку, родители которой погибли в теракте на Крымском мосту, выписали из больницы. Об этом KP.RU сообщил дядя девочки Сергей. Школьница ехала вместе с родителями на отдых из Белгородской области. Во время теракта ее родители погибли мгновенно, саму школьницу спасло чудо. Девочка пробила головой лобовое стекло и застряло в нем. Школьницу тут же эвакуировали в больницу на вертолете.

Вместе с семейной парой на другой машине в Крым ехали дядя и тетя девочки. Они первые смогли до нее дозвониться. Долгое время школьнице не говорили о гибели родителей. Но сейчас ей все же сообщили. Об этом KP.RU рассказал дядя девочки Сергей.

- Да, ее выписали из больницы, действительно, - рассказал KP.RU рассказал дядя девочки Сергей. - Ее состояние прекрасно. Во всех отношениях. И физическое, и эмоциональное состояние прекрасное. Сейчас племяннице уже сообщили о смерти родителей, это произошло четыре дня назад. Вы сами должны понимать, как она восприняла это. Я думаю, вы догадываетесь. Все мы живые люди. Шоковое состояние она перенесла.

Родители девочки погибли в теракте Фото: СОЦСЕТИ

Дядя девочки также раскрыл, с кем школьница будет жить после гибели родителей.

- Пока она ничего не хочет делать, хочет домой, - объяснил Сергей. - Она поедет к нам, будет жить с нами, а не с бабушкой. По поводу того, собирается ли она на могилу к родителям, я не буду отвечать.

Похороны родителей прошли без участия девочки. Ранее в Сети школьницу травили украинцы. Россияне в свою очередь запустили флэшмоб в ее поддержку.

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