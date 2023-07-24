Лайма Вайкуле обескуражила заявлением об Игоре Крутом

Певица Лайма Вайкуле. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лайма Вайкуле в пух и прах разругалась с Игорем Крутым восемь лет назад. Случилось это в 2015 году, когда певица провела в Юрмале свой фестиваль "Рандеву". Композитору не понравилось, что подруга поставила его в даты проведения "Новой волны".

"Игорь был ревнив поначалу. Ему казалось, что это какое-то предательство. Я ему сказала, что я патриот своей страны. Не хочу, чтобы Юрмала теперь тосковала по «Новой волне»", - заявила Лайма Вайкуле.

Она так оправдалась за свой поступок: "Мне приписывают, что я создала «Рандеву» вместо «Новой волны». Никакой связи. «Новая волна» - конкурс, а у нас фестиваль. Это разные вещи. Просто город предложил сделать мне фестиваль, вот я его создала".

Напомним, "Новая волна" переехала из Юрмалы в Сочи в 2014 году. В 2015 году композитор хотел вернуть конкурс в Юрмалу. Вопрос, казалось бы, был решен. Однако в эти же сроки певица решила проводить на Рижском взморье собственный фестиваль.

Игорь Крутой так говорил о появлении "Рандеву" Вайкуле: "В сроки, когда должна была пройти «Новая волна», Лайма делает свой фестиваль «Рандеву», показывая тем самым то, что наш конкурс в Юрмале не нужен. Если она считает, что это порядочно и прилично, Бог ей судья".

Крутой подчеркивал, что нигде публично не говорил об этой ситуации, пока Лайма первой не высказалась. "Каждый из нас живет по своей совести. У меня после этого был с ней разговор тет-а-тет", - уточнял композитор.