Вайкуле перекосило от поступка Пугачевой и Галкина*

Совсем скоро в Юрмале пройдет музыкальный фестиваль, который устраивает Лайма Вайкуле. Ходили слухи, что мероприятие посетит и даже споет там ее подруга Алла Пугачева.

Алла Пугачева и Максим Галкин* сейчас находятся в Юрмале. Там живет их подруга Лайма Вайкуле, с которой звездная семья дружит много лет. Однако сейчас, как говорят в окружении артистов, меж ними пробежала черная кошка.

Совсем скоро в Юрмале пройдет музыкальный фестиваль, который устраивает Лайма Вайкуле. Ходили слухи, что мероприятие посетит и даже споет там ее подруга Алла Пугачева. Ожидалось и появление иноагента Максима Галкина.

Однако общественник Роман Худяков рассказал, что Пугачева и Галкин якобы хотели выступать за деньги. "Жадность и жлобство поражают воображение. Они между собой не могут деньги поделить... Каждый жаждет урвать. Главным номером должно было стать триумфальное выступление Аллы Пугачевой. «Прекрасно Лайма, - сказала нафталиновая «примадонна», собираясь выступить под фонограмму, рассказывают люди из Латвии, участвующие в организации фестиваля. - 250 тысяч евро» И это за три песни", - со знанием дела завил общественник.

По утверждению Худякова, исполнительница хита "Вернисаж" не согласилась на выставленный подругой ценник. "Вайкуле, говорят, сильно перекосило. И ни «Максик», ни Пугачева ни за 250 тысяч евро, ни за 150 тысяч евро (столько просили за «Максика»), петь не будут. Теперь даже не очень понятно – будут они присутствовать на этом мероприятии или нет", - утверждает Худяков.

При этом, по его словам, "переговоры, исполненные жадности, стяжательства, желания побольше урвать с «друзей», продолжаются". "Как же хорошо нам без них - вайкуле, пугачевых, галкиных. Очищение идет полным ходом", - резюмировал Худяков.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов