Хирурга Хайдарова будет защищать адвокат Киркорова

Филипп Киркоров и пластический хирург Тимур Хайдаров. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Силиконовый скандал перессорил весь шоу-бизнес. Певица Слава публично пожаловалась на операцию на бюсте у Тимура Хайдарова. Певица предъявила подписчикам видео со шрамами и призналась, что ей пришлось переделывать бюст уже в другой клинике. Хайдаров в ответ заявил, что Слава не соблюдала рекомендаций после операции. На защиту пластического хирурга встали его звездные пациенты: Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Инстасамка и другие.

Славу же публично поддержала певица Любовь Успенская, посетовав, что тоже осталась недовольна операцией на ягодицах, которую ей сделали в клинике Хайдарова.

Пластический хирург же ответил в соцсетях, что якобы Слава и Успенская вымогали у него крупную сумму денег. Певицы возмутились и написали жалобы во всевозможные инстанции.

Хайдаров же обратился за консультацией к адвокатам Филиппа Киркорова, к юридической компании Александра Добровинского.

Интересы Хайдарова будет защищать адвокатское бюро Александра Добровинского. Фото: Личный архив

- Действительно, 25 июля мы встречались с Тимуром и Светланой Хайдаровыми. Наше бюро с сегодняшнего дня приняло к производству дело под условным названием «Сиськин бунт». Будем информировать о дальнейших событиях, - рассказал KP.RU Александр Добровинский.