«С Хайдарова они денег не получат!»: Адвокат звездного хирурга прокомментировал "силиконовый скандал"

Александр Добровинский Фото: Олег ЗОЛОТО

Уже не первые сутки пылают соцсети. Певица Слава пожаловалась, мол, она осталась недовольна шрамами после пластики груди у хирурга Тимура Хайдарова, который ранее колдовал над прессом Киркорова и Давы.

Хайдаров объяснил, дескать, певица попросту не выполняла его рекомендации после операции.

К Славе позже присоединилась Любовь Успенская, заявив, что и ее ягодицы, сделанные у доктора оказались далеки от идеала.

Плюс ко всему адвокаты Успенской и Славы запросили у клиники Хайдарова видео своих операций.

На защиту пластического хирурга встало адвокатское бюро Александра Добровинского, который представляет интересы Филиппа Киркорова.

-Очень много заявлений от противоположной стороны о том, что им не предоставляют видео самих операций, на что у меня есть несколько ремарок. Во-первых, такие видео не могут храниться вечно просто физически, а поскольку речь идёт об операциях, которые прошли 1 год и 3 года назад, то этих видео, конечно, уже нет, - объяснил KP.RU Александр Добровинский. - Что, как мне кажется, та сторона прекрасно понимает, поэтому акцентирует на этом внимание. Во-вторых, такие видео предоставляются по запросу суда, а в суд никто до сих пор не обратился. Шумиха нагнетается, но никаких обращений в суд так и нет. В-третьих, что самое интересное - за видео обращаются не в те клиники, в которых проводились операции... Забавно не правда ли? Так что деньги, которые рассчитывают получить с Тимура Хайдарова, никто никогда не увидит.

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