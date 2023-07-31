Зеленский оказался на краю пропасти: «Приазовская резня», резкий отказ из Вашингтона и сотни тысяч могил

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С каждым днем активных боевых действий ВСУ Украина приближает свой собственный конец. Киев оказался в позиции цугцванг, когда любой предпринимаемый командой Зеленского шаг лишь ухудшает позицию Незалежной. Причем, все это происходит на фоне абсолютно изменившейся ситуации, как внутри самой Украины, так и у ее западных союзников.

МОГИЛЫ НЕ СЧИТАНЫ

Боевой дух свидомых патриотов в последнее время начал активно проситься в отпуск. В немалой степени этому способствовало то обстоятельство, что оставшиеся на Украине жители стали оценивать не только победные реляции пропагандистов Зеленского, но и начали смотреть по сторонам на окружающую их действительность. А она не радует их даже далеко от линии боевых действий:

- В Харькове закончились места для захоронений на Безлюдовском кладбище, а также на кладбищах № 17 и № 18.

- На кладбищах Львова старые могилы раскапывают и готовят на их месте могилы для погибших военных.

- В Киеве на Быковнянском кладбище весной выделили 50 тысяч мест для военных, но они закончились уже к середине июля.

Людям отказывают в захоронениях, фото- и видеосъемки кладбищ запрещены по всей стране, а волонтеров на кладбищах шугают местные власти и полиция.

Уже к середине июля потери ВСУ в результате "стратегического контрнаступа" превысили 26 тысяч человек, а к концу июля количество погибших в "Приазовском сражении" и "Бахмутской наступательной операции" превысило 35 тысяч человек. Всего же, с начала СВО, по данным военного эксперта из Пентагона американского журнала Newsweek количество безвозвратных потерь ВСУ превысило 350 тысяч человек.

И, как бы ни пытались власти скрыть эти потери, обычные украинцы, общаясь со своими знакомыми и родственниками не могут не понимать, узнавая, у кого кто погиб, какие чудовищные потери понесла Украина, выполняя приказания Зеленского, пославшего на смерть сыновей, мужей, отцов украинских семей.

"СЛУГА ИРОДА"

Кстати, самого Зеленского на Украине с недавних пор стали звать по-новому, перефразировав название вознесшего его сериала "Слуга народа". Теперь своего президента украинцы зовут "Слугой Ирода". Новая кличка стала особенно актуальной после организованных им гонений на каноническую УПЦ и переноса официального православного Рождества на Украине на католический манер на 25-е декабря.

Зеленский похож на библейского царя Ирода не только жестокостью своего характера и язычеством, но и поступками. Ирод приказал убить всех младенцев мужского пола в Вифлееме, а Зеленский приказывает гнать на убой украинцев, которые подходят для мобилизации. Вот только, в отличие от Ирода, у украинцев есть возможность избежать гибели – они уходят с работы, прячутся в дачных домиках, в селах у родственников, в конце концов, живут не по месту регистрации, а если их все-таки отправляют на "передок", то самые умные сдаются в русский плен. Потому что там и накормят, и медпомощь окажут, да и просто живы останутся. В ходе своего наступления украинцы начали сдаваться в плен уже целыми подразделениями.

Своего президента украинцы теперь зовут "Слугой Ирода". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В немалой степени этому способствуют и расходящиеся по Сети ролики, на которых показан ужас, испытываемый украинскими военными, подвергающимися мощным российским ударам. А совершенно шокирующим по такому воздействию стало видео, на котором один российский танк расстрелял 2 украинских танка и 8 бронемашин "Брэдли".

Ошеломленный украинский блогер Анатолий Шарий даже применил свои познания в арифметике.

- Один Брэдли = 3 экипаж и 6 десант. 6 Брэдли - 54 человека. Леопарды - по 4 чел экипажа. Если отечественные (танки) - то по 3, - посчитал он и подвел неутешительный для Украины итог. - За 10 минут боя какие потери.

От 60 до 62-х человек. И это ведь он еще не посчитал, что российский танк за это время окончательно уничтожил стоявшие там же три подбитые боевые машины ВСУ, оставленные экипажами.

По сведениям из Киева, Зеленский бросил в нынешнее наступление более 50% всех накопленных резервов ВСУ, в том числе и части, прошедшие обучение на НАТОвских полигонах. И эти боевики сейчас несут катастрофические для себя потери. Президент России Владимир Путин после встречи с руководителями африканских государств озвучил цифру в 415 подбитых танков, которые потеряли ВСУ в этом наступлении. А всего в металлолом превратилось более трети задействованной в "контрнаступе" военной техники ВСУ, причем, большая часть ее была поставлена Киеву Западом.

Не зря поэтому на самой Украине "приазовское сражение" уже прозвали "Приазовской резней".

Но и в тылу украинских войск ситуация не лучше. У Киева практически не осталось ПВО для прикрытия войск и других городов, кроме самой столицы. А среди остатков зенитных ракет у многих уже истекли сроки годности, из-за чего они при пусках летят куда угодно, в том числе, по мирным жилым кварталам, нанося дополнительный ущерб и унося жизни обычных граждан. Кстати, военнослужащие украинской ПВО также не блещут навыками высоких профессионалов. Зато, когда российские ракеты и БПЛА не встречают попыток противодействия, их удары, как правило, не наносят никакого сопутствующего ущерба, потому что бьют точно по целям.

"ОДИН СЛОМАЕТ, ВТОРОЙ ПОТЕРЯЕТ"

Глядя на все это, начал задумываться и Запад, который намеревался при помощи санкций и Украины сокрушить Россию в кратчайшие сроки.

- С застрявшим контрнаступлением, усталостью Запада от украинской конфронтации, растущими сомнениями в том, куда уходит поставленное вооружение, и нежеланием НАТО и ЕС принять Украину – самый большой страх Зеленского заключается в том, что его союзники потеряют терпение и начнут переговоры, - вполне обоснованно пишет одна из европейских газет. Там все чаще появляются заголовки такого рода, которые никак нельзя назвать победными или ободряющими: "Зеленский в панике, потому что теряет поддержку Запада", "Контрнаступление ВСУ провалилось из-за линии обороны русских", - и так далее. Разочарование Запада Украиной начинают понимать и в Киеве.

- Ракетные удары, не вызывают никакого интереса на западе. Украинский кризис уходит на второй/третий план, превращаясь в сирийский кейс, - пишет одно из киевских изданий. - Мир занят своими проблемами. Это грозит уменьшением финансирования и сокращением поставок.

И не только грозит, а уже и началось это охлаждение. США отказались конвоировать украинские суда с зерном в Черном море, причем, в такой форме, что это не допускает никаких двойных толкований.

- Мы все понимаем, что это лишь усугубит напряжение и увеличит возможности для потенциального конфликта между Западом и Россией, а это не то, к чему мы стремимся, - объяснил позицию Вашингтона координатор Совета нацбезопасности Белого дома адмирал в отставке Джон Кирби.

США объявили, что первые танки из обещанных "Абрамсов" прибудут на Украину не ранее сентября, когда пойдут дожди, и их применение будет под большим вопросом. Мало того, что в первой партии включат всего 6-8 танков, так это будут еще и "Абрамсы" старой модификации М1А1, да еще с них снимут всю "секретку", в том числе, и усиленную обедненным ураном броню. Зеленский уже сказал, что даже к августу "Абрамсы" будут уже слишком поздно, а уж про "в сентябре" он и вовсе промолчал.

По информации The Washington Post, администрация президента Джо Байдена не хочет отправлять Киеву ракеты ATACMS, несмотря на давление со стороны законодателей США и украинского правительства. У Байдена подсчитали ракеты и решили, что самим нужнее, чем Украине. А то вдруг война, а у них арсеналы пусты.

А тут еще Белый дом давит жестко на Конгресс США, чтобы продать 24 датских истребителя F-16, но не Украине, а Аргентине.

Все больше свидетельств, что на Западе сворачивают или готовиться свернуть в следующем году финансовую и военную помощь Украине. Многие СМИ на Западе пишут, что Украине что ни дай, это не изменит картину и ход событий. Вполне вероятно, там осознали, что Украина подобна дурачку в пустой камере, которому дали два чугунных шара, а он один сломал, а другой потерял. И не хотят больше вкладываться по полной, рискуя собой и собственными потребностями. Европе, конечно, придется труднее выпутываться, потому что США станут жать из нее все соки на помощь Киеву, но сами Штаты все больше отстраняются от Киева.

Запад теряет терпение, а Зеленский не в состоянии выполнить данные им Западу (плевать на украинцев) обещания. Ягодка созрела, чтобы быть сорванной?

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