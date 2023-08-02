Собчак угодила в грандиозный скандал из-за Панина

Ксения Собчак. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ксения Собчак вновь угодила в скандал. На этот раз блондинка нажила неприятности из-за Алексея Панина. Их задушевную беседу проверит Следственный комитет по просьбе возмущенной общественности. Россияне негодуют из-за подлых заявлений актера.

Алексей Панин рассказал Ксении Собчак не только грязные откровения своей личной жизни. Помимо интимных подробностей, он сделал ряд заявлений, которыми теперь займется Следственный комитет. Ведомство призвали проверить шоу блондинки на публичное оправдание терроризма.

Собчак бурно отреагировала на новость о проверке. Ксения сразу оправдалась, сообщив, что тщательно готовилась к выпуску программы с Паниным. В отношении актера ранее было возбуждено уголовное дело по факту оправдания терроризма.

Ксения, испугавшись возможных проблем с законом, заверила: "Весь выпуск тщательно монтировали не одни, а вместе с командой юристов... Все «террористические» высказывания были перекрыты, а плашки «редакция осуждает подобные высказывания» стоят под всеми подобными утверждениями".

При этом блондинка считает, что нужно общаться с маньяками и другими асоциальными личностями, чтобы понять их. "Раскрыть полностью героя и его взгляды, мотивацию. Мне хотелось понять, как Алексей пришел к таким взглядам. Где эта тонкая грань между осуждением и такой лютой ненависти к России. Всегда интересен этот момент перехода черты: от критического взгляда до ненависти", - заявила она.