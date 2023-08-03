В деле смолинского маньяка появилась новая версия: «Она специально все подстроила!»

Ческидова обвиняют в похищении человека, сексуальном насилии и убийстве женщины Фото: Егор ИВЛЕВ

Новая версия в деле челябинского маньяка Владимира Ческидова. Напомним, его обвиняют в похищении человека, сексуальном насилии и убийстве женщины. По словам 33-летней Екатерины Б., ей удалось сбежать из дома Ческидова, где мужчина удерживал ее в течение 14 лет (с 2009-го), насиловал и заставлял работать по дому, помогая его маме. Екатерина заявила, что в 2011 году Ческидов убил еще одну пленницу, которая пыталась сбежать. В подвале дома криминалисты обнаружили человеческие останки. Кому они принадлежали - скажет экспертиза.

Маме Владимира Ческидова, 72-летней Валентине Андреевне, предъявлено обвинение по статье «Похищение». По версии следствия, женщина прекрасно понимала, что происходит и помогала сыну скрывать от всех пленницу.

Последние пару лет Валентина Ческидова ходила помогать в столовой местной церкви - здесь подкармливают нескольких бездомных и неимущих. Пенсионерка отвечала за чистку картошки. Знакомым объясняла: «Я так богу служу».

В подвале дома криминалисты обнаружили человеческие останки. Кому они принадлежали - скажет экспертиза Фото: Вадим АРХИПОВ

У женщин, которые здесь с ней пересекались, к Валентине очень хорошее отношение.

- Очень порядочная и позитивная, - говорит работница столовой по имени Ольга. - А вот сама история - странная. Говорит, что ее удерживали? Но я как минимум один раз видела ее на улице. Мы с подругой шли мимо дома Ческидовых - им какие-то доски привезли, выгрузили у ворот и Володя с этой девушкой деревяшки таскали. Она же не на привязи была. Оружием он ей не угрожал.

Ольга считает, что история с похищением всплыла не просто так.

- 14 лет девица терпела-терпела и вдруг на тебе? А я вам скажу, почему именно сейчас. Валя о девушке Володи всегда только хорошее говорила. Прямо нарадоваться на нее не могла. Говорила: такая умница, так мне помогает - по дому убирается, готовит вкусно. Я, говорит, на нее дом перепишу. Пусть после моей смерти ей останется! Думаю, что и переписала уже.

Маме Владимира Ческидова, 72-летней Валентине Андреевне, предъявлено обвинение по статье «Похищение» Фото: Егор ИВЛЕВ

По словам Ольги, эти разговоры начались около двух месяцев назад.

- И тут - раз. Володя в психушке, Валя под уголовным делом, а девица пишет на них заявление. Дом теперь ее!

Собственно, в таком же ключе высказывалась и сама Валентина Ческидова: «Никто ее не удерживал. Жила, как королева!»

Удивительно, но в Смолино версию, что девушка все насочиняла (ну или кое-что присочинила) разделяют многие.

Звучит, конечно, по-детективному красиво. (Сюжет!) Если бы не несколько весомых «но».

Во-первых, по данным KP.RU, собственники дома на Фестивальной улице не менялись. После смерти Николая Ческидова (дом принадлежал его родителям) недвижимостью в равных долях владеют его жена и сын.

Во-вторых, невозможно было бы переписать имущество на Катю без ее документов. Девушку похитили, когда ей было 19. Паспорт в России меняют в первый раз после достижения 20-летнего возраста. Катя очевидно не меняла. Отправить ее сейчас получать документы - означало бы выдать местонахождение. А как мы теперь знаем, с 2018 года Катя после заявления сестры числилась пропавшей без вести.

В-третьих, Валентина Ческидова, по словам людей, которые знали ее давно, любила пустить пыль в глаза выдать красивую фантазию за правду. Из серии, что ее Володя когда-то был большим бизнесменом в Москве.

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