14 лет изнасилований в плену у адской семейки: как мать помогала смолинскому маньяку и почему жертва не забеременела

Дом, в котором держали пленницу, и сама Катя - еще до похищения Фото: Вадим АРХИПОВ

В истории «челябинского маньяка» Владимира Ческидова остается очень много вопросов.

Напомним, несколько дней назад в полицию пришла 33-летняя Екатерина, которая бесследно пропала 14 лет назад, когда ей было всего 19. Она рассказала, что в 2009 году Ческидов заманил ее в дом, запер в комнате с решетками и, постоянно угрожая ножом, сообщил, что при попытке побега убьет. На тот момент в доме жила еще одна женщина, Оксана. По словам Екатерины, ее Ческидов зарезал в 2011 году и добил молотком. Останки зарыл в подвале. Там их в итоге и нашли криминалисты.

По словам Екатерины, Ческидов ее насиловал и заставлять работать по дому.

Самое страшное, что все это время в том же доме жили пожилые родители Владимира Ческидова. Они общались с пленницей и покрывали сына. Отец умер четыре года назад. А мать, Валентина Андреевна, жива-здорова. Ей предъявили обвинение по статье «Похищение человека», но суд не стал арестовывать пенсионерку. Женщина после заседания выступила перед журналистами у здания суда. Заявила: «Никто ее (сбежавшую из дома женщину, - Авт.) не удерживал. Жила как королева. Пристроилась к моему сыну...»

Действительно странно: почему до этого долгие 14 лет Катя даже не пыталась сбежать? Почему пожилая мать так старательно выгораживает своего сына? И какую роль в этом играл отец Владимира Ческидова?

Все эти вопросы мы разобрали с психологом Екатериной Алексеевой.

Мать маньяка заявила, что девушка 14 лет жила с ее сыном добровольно Фото: Егор ИВЛЕВ

«ЕСЛИ ОН ИЗДЕВАЕТСЯ НАД ЖЕНЩИНОЙ - САМА ВИНОВАТА»

- Психически здоровые люди пытаются понять эту историю, исходя из своей картины мира. Но мозг человека, который способен на такое, изначально работает иначе, - объясняет Алексеева. - Страдания других людей для него ничего не значат. Здесь есть желание управлять людьми. В жизни Ческидов не реализовался, поэтому утверждал себя через рабство.

По словам специалиста, важную роль в этой истории играет мама Ческидова. Недаром же пенсионерка теперь под следствием.

- Первая история, которая мне сразу вспомнилась после новостей из Челябинска - новокузнецкий серийный убийца Александр Спесивцев. (См. «Из досье «КП»). Ему ведь тоже мать помогала, заманивала жертв и избавлялась от их останков, - продолжает психолог. - И Скопинского маньяка Виктора Мохова также покрывала мать - делала вид, что ничего не происходит.

В 2000 году мужчина похитил двух девушек 14 и 17 лет. Опоить девушек снотворным помогла 25-летняя знакомая Мохова. Мужчина закрыл жертв в сделанном на своем участке бункере, насиловал в течение почти четырех лет. Мать Мохова все это время жила тут же, в доме, многие были уверены, что о «хобби» она прекрасно знала, но сама женщина это отрицала.

Смолинского маньяка отправили в СИЗО Фото: Егор ИВЛЕВ

- И эта схема мать-сын в истории маньяков случаются нередко. Почему так? В таких историях речь идет о явно нездоровой психике и маньяка, и его матери. Психиатрические заболевания передаются по наследству. Плюс накладываются и нездоровые отношения: гиперопекающая мать и ребенок, у которого при таком контроле развивается психопатическая структура характера. В обычной жизни это матери, которые не дают сыну жить с другой женщиной, контролируют его в любом возрасте, лучше всех знают, «что ему нужно на самом деле». А если мы утрируем это в десять раз и накладываем на психическое заболевание, такая мать действительно может считать: что бы ее сын ни делал с женщинами, эти женщины сами виноваты - если он над ними издевается, наказывает, запирает, значит, сами дают повод. У матери даже тени сомнений не возникнет, что сын неправ. И она будет его в этом тотально поддерживать, покрывать.

К слову, в эту теорию прекрасно ложиться выступление Валентины Ческидовой у суда. Несмотря на обнаруженный под домом труп, она защищает сына.

- Около десяти лет, когда Ческидов держал девушку в доме, был жив и его отец.

- Да. Но это другое. Мужчины часто не вникают в происходящие вокруг них вещи. В данном случае, например, отец мог пить, ему было все равно, что происходит в доме. Если мать всячески активно поддерживала сына, то отец мог отстраниться и не принимать в этом никакого участия.

«ЭТО МУСОР. С НЕЙ ТАК МОЖНО»

Известно, что Владимир Ческидов нашел свою будущую жертву, Екатерину, на вокзале, где она выпивала и была в не очень, так сказать, трезвом состоянии.

- Почему именно она? Просто физически доступная жертва?

- Похитители девушек для сексуального рабства часто объясняют свои действия тем, что из жертвы - «не люди». Были случаи, когда так же похищали проституток или просто девушек, подгулявших на вечеринках. Тут включается объяснение: настоящая женщина не должна себя так вести, значит, это просто мусор, с ней так можно поступать. Якобы жертва сама виновата, сама дала повод, чтобы с ней так обращались. Но во главе всего желание обладать и доминировать. А доминировать над кем? Над тем, кто очевидно более слабый.

- Взять женщину в рабство и держать ее в доме - это, так сказать, свободная фантазия или увиденный им где-то в масс-медиа «сюжет», который очень захотелось реализовать? Например, после появления в прессе этой истории у многих возникла ассоциация с фильмом Балабанова «Груз 200» - почищенная девушка, которую держат в доме, насилуют, а в соседней комнате живет мама маньяка, которая не хочет ничего замечать.

- Тут спорный вопрос, заимствованная это история или нет. Один маньяк мог увидеть какой-то фильм, или сюжет по телевизору и ему захотелось так же доминировать. (Виктор Мохов, например, прочитал о маньяке с рабынями в подвале в газете, - Авт.) У другого такая же идея может родиться сама по себе. В любом случае и тех, и других объединяет одно: желание управлять и быть значимым, доминировать над человеком, который его слушается.

«ПСИХИКА ПОСТЕПЕННО ЛОМАЕТСЯ»

Многие не могут понять, почему за эти 14 лет женщина не сбежала? Одна из знакомых Валентины Ческидовой заявила KP.RU, что видела эту девушку - она якобы выходила за пределы участка и помогала Владимиру грузить стройматериалы. Вокруг жилые дома, много людей, магазин, почта. Почему не убежала?

- Нельзя обвинять эту женщину. Я много лет работаю с женщинами, которые стали жертвами домашнего насилия. И как раз для меня здесь все понятно, - говорит Екатерина Алексеева. - Когда такая женщина приходит на консультацию, мы первым делом определяемся с ней - она пришла, чтобы что-то менять, или просто выплакаться? Возможно, вы удивитесь, но большой процент жертв, которых мучают мужья, не хотят ничего менять, потому что такие отношения ими уже воспринимаются как норма. Поэтому тут - даже если у девушки были возможности для побега, она просто не понимала, куда и зачем бежать.

- То, что Екатерина незадолго до похищения покинула детдом, в котором провела несколько лет после смерти родителей, имеет значение?

- Конечно. Представьте себе провинциальный детский дом 2000-х. Я работала психологом в детдоме в конце нулевых, это был самый ужасный год в моей жизни. До этого я думала, что такое только в кино бывает. Это постоянное моральное насилие над детьми со стороны взрослых сотрудников, физическое - со стороны более сильных детей. Человек всю свою жизнь живет с позиции жертвы. Он в принципе не привык защищаться. И жертва в дальнейшем подсознательно ищет такого же тирана, потому что другой модели отношений она не знает! С точки зрения обычного человека то, что с ней делают - жесть и дичь. А жертва этого не осознает.

- Я вполне верю, что девушка даже не пыталась уйти от своего мучителя, - продолжает психолог. - Возможно, поначалу такие мысли и были. Но потом психика ломается, у человека стирается понимание «я», ему внушается, что он ничтожество, который без своего «хозяина» ничего не может - «я тебя кормлю, трачу на тебя деньги, если б не я, ты бы сейчас по помойкам скиталась». В таких отношениях даже решетки не нужны. Могу предположить, что у девушки изначально не было базовых ресурсов для защиты.

В качестве примера Екатерина Алексеева приводит истории двух жертв скопинского маньяка.

- Я много читала по этой истории, изучала показания девушек. У одной из них оказалась очень сильная внутренняя защита. В какой-то момент она попросила Мохова приносить ей бумагу, краски и стала рисовать. Постаралась отключить сознание от тела, ушла в фантазии мира рисунков: это все происходит не со мной. Он девушку мучал, насиловал, а она отрешилась и смогла сохранить плюс-минус свою психику здоровой. Была такая защитная реакция организма, что у нее даже месячные пропали - она забеременеть не могла! После освобождения через работу с психологами девушка в итоге смогла социализироваться. А вот у второй таких внутренних ресурсов не было. Ее эта история травмировала намного сильнее. При этом девушки провели в плену у скопинского маньяка 3 года и 7 месяцев. А тут - 14 лет! Представьте себе, сколько времени жертву ломали.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Приносила фотографии трупов, заманивала жертв, помогала избавляться от тел

Александр Спесивцев из Новокузнецка убивал женщин и несовершеннолетних девушек прямо у себя дома. Одна из первых досказанных жертв - 20-летняя девушка, которую молодой мужчина зарезал после неудачной попытки заняться сексом. (1995 год, ему 25 лет, он только что во второй раз вернулся после принудительного лечения в психушке). Мама Спесивцева, Людмила Яковлевна, когда-то работала помощником адвоката в суде. Как говорят, приносила домой фотографии трупов из уголовных дел и показывала их сыну-подростку. Именно женщина помогла Спесивцеву избавиться от тела убитой - сама расчленила девушку, вынесла ее останки на улицу и закопала на пустыре.

Более того: последних трех доказанных жертв (1996 год) в квартиру заманила именно мама Спесивцева - по его просьбе. Двум девочкам было по 13 лет, старшей всего 15. Одну маньяк убил сразу. Двух остальных девочек приковал самодельными наручниками, бил, наживую зашивал раны и насиловал, потом заставил разделать тело подруги и есть вместе с ним ее мясо. Тела жертв по-прежнему выносила из дома по частям Людмила Спесивцева. При этом при истязаниях и убийствах в квартире также присутствовала и старшая сестра маньяка.

Выжила только одна девочка - благодаря сантехникам, которые проводили плановый обход. Спесивцев говорил с ними через дверь и отказался открыть. Работягам что-то в его поведении показалось странным, они вызвали участкового, тот взломал дверь и обнаружил в ванной части тел девушек. Спесивцев сбежал через крышу, но через два дня был пойман.

В квартире нашли множество вещей посторонних людей, в том числе детских. Первоначально Александра Спесивцева обвиняли в 20 убийствах, но доказать смогли только пять - звучит как нонсенс, но на проведение всех экспертиз просто не хватило денег...

Психиатры признали Спесивцева невменяемым, он был направлен на принудительное лечение. Известно, что новокузнецкий маньяк до сих пор жив и по-прежнему находится в психиатрической больнице специального типа.

Мать маньяка, которую суд признал соучастницей трех убийств, получила 13 лет колонии. Сестра, которая не донесла на брата, убийцу и садиста, никак не была наказана.

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