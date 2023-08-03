«Дядя забрал деньги, а сестра квартиру»: Как девушка оказалась в логове смолинского маньяка, который насиловал ее 14 лет

В плену у маньяка девушка оказалась в свои 19 лет Фото: Егор ИВЛЕВ

14 лет. Именно столько в логове маньяка провела 33-летняя Катя. С Владимиром из поселка Смолино под Челябинском девушка познакомилась в свои 19 лет. Незнакомец предложил зайти в гости, красавица согласилась. Дальше, судя по ее рассказу следователям, начало твориться ужасное – наручники, постоянные изнасилования, угрозы убийством и ни шанса на побег.

Вырваться из рук Владимира девушке удалось только спустя годы, когда в происходящее вмешалась его мать, живущая в этом доме. Пожилая женщина, столько лет наблюдавшая за больным «романом» сына, вызвала врачей, которые увезли его в психиатрическую больницу. Тогда Катя вырвалась из плена и побежала к сестре, а потом и в полицию. Напомним, правоохранителям она рассказала об еще одной пленнице, которую Владимир убил, расчленил, сложил в кастрюлю и закопал (тело уже нашли, личность убитой сейчас устанавливают).

На суде Владимир заявил, что изнасилований не было. Была «любовь» Фото: Егор ИВЛЕВ

Сейчас сама Катя и ее родные скрываются от прессы – первая в социальных сетях и вовсе никогда не была зарегистрирована, вторая на сообщения не отвечает. Где сейчас женщина и как себя чувствует – неизвестно. Но KP.RU удалось найти ее старых подруг, чтобы узнать, как молодая девушка попала в логово маньяка и занимался ли кто-то ее поисками.

Девушка пропала в 2009 году – спустя год после того, как вышла из интерната в «свободное плаванье». Когда-то в этом же интернате жила ее сестра Лена, но после выпуска Катю к себе она не забрала – лишь иногда навещала.

- Мы были в одном детском доме. В интернат к ней приезжали дядя и сестра. За ней была в то время закреплена квартира. В 2008 году мы выпустились, она пошла учиться в колледж на швею-мотористку не работала. Причем мы звали ее с собой в другой колледж, но она выбрала этот из-за близкого расположения к квартире дяди, - вспоминают в разговоре с KP.RU подруги Кати.

При поступлении в училище Кате полагалось общежитие, какое-то время она действительно была там закреплена. Только по рассказам подруг девушка все равно скиталась по квартирам – ночевала то у сестры, то у дяди с тетей.

Сейчас Владимир находится под арестом Фото: Егор ИВЛЕВ

- Последний раз мы виделись на дне города в Челябинске в 2008 году. Я спросила, где она сейчас живет. Сказала, что пойдет к дяде. Больше я ее не видела, - вспоминает одна из соседок по интернату.

В то время у девушки были две лучшие подруги – тоже со времен детского дома. С одной из них она виделась незадолго до исчезновения.

- Я тогда в больнице лежала, сына родила как раз. Она была со мной, а потом сказала, что поедет к сестре в Ленинский район. Сказала, что еще приедет навестить, но больше не появлялась. Ее нигде не было, мы ее потеряли. Вместе с подругой звонили, писали, но Катя не отвечала. Ездили, искали, но ее нигде не было. С ее сестрой после 2009-го года мы не общались, дядю с тетей я тоже больше не видела, - рассказывает KP.RU одна из лучших подруг девушки.

В это же время между девочками из интерната ходили слухи, что Катя оказалась в трудном финансовом положении. На это она жаловалась некоторым из подруг.

- Она рассказывала, что дядя отобрал деньги, а сестра забрала квартиру. Вокзал, на котором она познакомилась с этим мужчиной, был как раз рядом с домом дяди. Ей тогда некуда было идти, поэтому она с ним и ушла. Не знаю насчет похищения, что там дальше было, - делится подруга девушки.

Мать маньяка уверяет, что пленницей красавица не была Фото: Егор ИВЛЕВ

Напомним, мать Владимира уверяет, что девушка не была пленницей, а «жила как королева». По одной из версий, мать маньяка даже хотела переписать на Катю дом перед своей смертью - так радовалась девушке. Насколько это близко к истине, разбирается следствие, ведь в поселке Смолино о существовании некой девушке в их доме слышали все, а вот не видел ее за эти 14 лет никто. Мужчину обвиняют сразу по трем статьям – похищение, изнасилование и убийство. Сейчас он находится под стражей – арестован на два месяца. Его мать в это время выпустили прямо из зала суда.

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