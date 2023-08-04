США и Корея смогли сделать попсу «оружием мягкой силы». А чем Россия хуже?

Турецкий продюсер Таркан Гюрол, владелец компании Enerji Fest Фото: Личный архив

Бывает ли музыка оружием «мягкой силы»? Можно ли с ее помощью найти друзей в других странах? Об этом KP.RU рассказал турецкий продюсер Таркан Гюрол, владелец компании Enerji Fest, который более 30 лет организует в Турции концерты и фестивали местных и зарубежных звёзд рока, джаза и эстрады. Сам Гюрол гитарист и создатель двух музыкальных коллективов.

Сегодня продюсер заинтересован в российской музыке и ищет новые для турецкой публики имена. Он неплохо знает российских звёзд и мечтает провести концерты или даже фестивали с участием музыкантов из РФ.

- В России сильные музыканты, и музыка у вас особенная, - говорит он. - У нас все привыкли к западным мотивам и к нашей турецкой гармонии, но русская напевность и мелодичность воспринимаются свежо и легко ложится на турецкое «ухо». Да, из-за непонятного нам русского языка сначала возникает барьер в восприятии, но сама музыка не кажется нам чуждой и быстро начинает нравиться, к тому же народы Турции и России ментально близки.

- Почему, по-вашему, россиян так мало на турецкой сцене? Туристы едут, а музыканты - нет?

- Для меня самого это загадка. Думаю, у вас недооценивают турецкий музыкальный рынок. И совершенно зря. Турция – это не только море, отели и кебаб. Население страны около 85 миллионов, из них более 50 миллионов – подростки, молодёжь и люди среднего возраста, которые с удовольствием ходят на концерты. Потенциальная заинтересованная аудитория 50 миллионов! К тому же турецкий зритель всегда жадный до искусства, он уважает музыкантов, стремится приобщиться к музыке, живописи, литературе.

Таркан Гюрол объяснил любовь турков к российской музыке Фото: Личный архив

- Это да, могу подтвердить, что едва откуда-то доносится живая музыка – сразу же собирается толпа слушателей.

- Потому что турки – музыкальный народ, мы понимаем музыку, играем сами и с радостью ждём музыкантов из других стран. Музыка – часть той «мягкая силы», которую прекрасно использует многие страны в продвижении своих ценностей и нарративов. Например, корейцы: зайдите в любой турецкий магазин, везде найдёте 4-5 журналов о корейской поп-музыке. Миллионы молодых ребят в Турции смотрят корейские сериалы, десятки тысяч изучают корейский язык и тысячи поступают в корейские университеты. Через них Корея уже заняла своё место в Турции и может лоббировать свои интересы. Американцы, например, вот уже более 10 лет занимаются так называемой хип-хоп-дипломатией, активно продвигая своих современных исполнителей по всему миру. Ваши власти не видят в музыке оружие «мягкой силы» и не слишком поддерживают её, а мы, организаторы, зависим от спонсоров, которых во время экономического кризиса нелегко найти.

- Турция тоже это делает?

- Конечно! Как популярны наши сериалы в России! А вспомните появление на российской сцене моего тёзки Таркана в 90-е годы. Благодаря всему этому россияне интересуются Турцией, у вас наблюдается всплеск интереса к турецкому языку. У России тоже были удачи на этом поприще: в начале 2000-х группа «Тату» добилась успеха на международном рынке, открыв дорогу коллегам, но продолжения не последовало, окно закрылось. Затем группа «Ленинград» сняла чудесные клипы, которые меня очень обнадёжили: был сделан подстрочный перевод на турецкий, и их музыка таким образом дошла до сотен тысяч турецких слушателей. Но «Ленинград» не дал ни одного живого концерта в Турции, и они не смогли удержать своих поклонников. А вот один из проектов Максима Фадеева «Серебро» был поддержан концертами, поэтому он смог обеспечить себе в Турции долгоиграющую популярность.

- Какие же пути музыкантам из РФ вы предлагаете?

- Можно использовать интернет, но зрителям нужны живые концерты, которые бы воздействовали на аудиторию, через музыку настраивали на страну, её культуру. Смотрите: ансамбль Александрова пользуется в Турции огромной популярностью: все его концерты проходят с неизменным аншлагом, так что живые концерты – непременное условие. Думаю, усилий российских властей в сфере культуры не хватает.

Гюрол гитарист и создатель двух музыкальных коллективов Фото: Личный архив

- В Анкаре сейчас активно работает Русский дом - официальный российский культурный центр…

- Я знаю, бываю у них на некоторых концертах – кстати, очень интересных. Он проводит очень большую работу по распространению российской культуры в Турции, но, к сожалению, не может способствовать финансированию масштабных концертных мероприятий. Думаю, что и у России должны быть средства на такую деятельность. По сравнению с запуском космических кораблей, с чем ваша страна успешно справляется, это не такие большие деньги. Однако эффект может быть очень велик и отражаться на самых различных сферах деятельности в бизнесе, науке и политике. Беспрецедентные санкции, которые обрушились на Россию, - хорошая возможность для сближения наших народов. Симпатии в Турции к России сейчас на высоком уровне, нужно это обязательно использовать. Надеюсь, турецкая публика сможет вживую слушать российских музыкантов разных направлений, которые несут в себе вашу великую культуру.

- А откуда у вас такой интерес и любовь к России?

- Я знаю, как Россия помогала и поддерживала нас во время нашей Освободительной войны. После победы Россия помогала поднимать нашу промышленность. Консерватория в Анкаре была создана по лекалам русской музыкальной школы. Уже этого достаточно для того, чтобы любить русских. Плюс у меня лично всю жизнь, сколько ни сталкивался с русскими, всегда были от них самые приятные впечатления. Когда я играл в своей группе, мы записали песню «Катюша» в стиле хард-рока, и наша версия получила большое признание в России.

Я заметил, что кроме совсем незначительных различий, турки с русскими очень похожи, поэтому если хоть немного поддержать культурную деятельность России в Турции, она может заиграть яркими красками.