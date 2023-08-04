Киев оскорбил Китай и всех азиатов: Все усилия США насмарку

Китай на переговорах в Саудовской Аравии будет представлять бывший посол КНР в России Ли Хуэй, Киев это не устроило. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Как известно из народного фольклора, два дебила – это сила. А два украинских дебила – это, наверное, уже сила в квадрате. Просто невозможно скрыть восторг от того, как в Киеве готовятся к переговорам в Джидде, где завтра представители чуть ли не 30 стран соберутся, чтобы поговорить в Саудовской Аравии о вариантах, как погасить российско-украинский конфликт и прекратить нашу СВО.

Главной интригой грядущего почти что саммита, про который уже и США сказали, что не ждут каких-то конкретных результатов, было участие-неучастие представителей КНР. Многие страны решили подстраиваться под Пекин. Пришлет КНР своего представителя, и они пойдут участвовать, не пришлет, так и у них найдется много более важных дел. При этом, естественно, все нормальные страны понимают, что без участия России в этом процессе, никакого мира или даже перемирия не будет. Странно это говорить, но это признают даже США, которые обозначили главной целью тусовки в Саудовской Аравии попытку перетянуть страны "глобального Юга" на украинскую сторону. Потому-то Вашингтон и прикладывал столько усилий, что Пекин прислал своего уполномоченного в Джидду.

И вот Китай сообщил, что спецпредставитель КНР по делам Евразийского континента Ли Хуэй примет участие в переговорах в Джидде. США уже могли праздновать промежуточную победу, но тут на сцену, как сейчас принято говорить, со словами "подержите мое пиво" вышли высокие официальные лица Украины. Не исключено, что "пиво" в этой фразе они предварительно поменяли на "горилку", потому что МИД Незалежной после того, что они сказали, должен был лезть на стену и рвать волосы на всех, кто попадался ему под руку.

Сначала своим "редким умом и сообразительностью" отметился глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Украины Александр Мережко.

- Я не доверяю Китаю. Они слишком лицемерны и никогда не допустят поражения России. Они делают вид, что поддерживают мир. На самом деле они поддерживают Россию, - рассказал Мережко свое видение участия КНР в саммите в Саудовсколй Аравии в интервью журналу Newsweek.

Браво. Редкий по красоте удар в незащищенный вратарем угол и - один ноль в свои ворота!

В принципе, этого могло хватить, и, казалось бы, откровения Мережко уже было бы трудно переплюнуть. Практически невозможно. Но не для почетного ветеринара-юриста Украины (по нечетным он рэкетировал на Луганщине), выросшего до Секретаря СНБО Незалежной Алексея Данилова. Не зря он перекрашивал бродячих собак в волков и, по всей видимости, привык видеть самую, что называется, суть.

- Я спокойно к ним (россиянам – прим. авт.) отношусь, но они азиаты. У них совсем другая культура, видение. Наше ключевое отличие от них – человечность, - закончил Данилов эту партию, словно "рыбу" заколотил на доминошном столе.

Хотел унизить русских, а унизил всех, кто родился и живет в Азии. Потому что украинцы, по его понятиям, европейцы, и они человечные. А азиаты, получается, бесчеловечные.

Ну что, господа-товарищи китайцы, съели. А также индонезийцы, индусы, японцы, малазийцы, филиппинцы, вьетнамцы, камбоджийцы, киргизы, таджики, узбеки, монголы и многие, очень многие другие.

Редкое мастерство продемонстрировал отставной ветеринар-рэкетир Данилов, одним словом объединив Азию в отношении к Украине. Наверное, он думает, что в поддержку Киева. И не стоит рассчитывать, что товарищ Ли Хуэй поймет это неправильно, даже если американцы ему с утра до ночи начнут объяснять, что Данилов душка, а это журналисты все переврали. Сам Данилов говорит эти слова, не под пытками и не стоя перед расстрельной командой у кирпичной стены.

И- да, любой нормальный МИД уже взвыл бы от таких речей, но только не нынешний украинский. Не потому ли, что адекватных там остается все меньше, а от 40% до 60% украинских дипломатов, у которых закончился срок командировки, предпочитают не возвращаться на Батькивщину. Разумно считая, что при режиме Зеленского лучше жить плохонько, но быть живым на чужбине, чем мертвым героем дома. Да и сколько там осталось тому Зеленскому.

И ведь это Данилов еще про африканцев ничего в этот раз не сказал. Наверное, приберег для следующего раза. А там еще и речи Мельника ждем из Бразилии. Все анекдоты про поручика Ржевского, пошлые и даже не такие, просто меркнут в сравнении с реальностью украинского официоза.

Кто-нибудь, верните Данилову и Мережко их пиво. И подлейте в него за качество речей еще горилочки. Такое красноречие надо поощрять.

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