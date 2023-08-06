В России появится единый стандарт школьной формы: Что это значит

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Начнем с главного: то, что раньше на школьную форму не было утвержденного ГОСТа, не означает, что шили ее кое-как. По крайне мере крупные предприятия, швейные объединения (по данным экспертов, сейчас их 175 по России) занимались пошивом формы в строгих рамках технического регламента и разработанных документов Минпромторга.

Но как такового понятия «школьная форма» как бы не существовало, по крайне мере в закрепленных рамках современных документов. То, что мы называем «школьная форма» и покупаем детям каждый год – это «одежда для детей школьного возраста».

- Очень часто такая форма не «дышит», быстро изнашивается, садится, кривится, одним словом – для ношения время от времени годится, но чтобы ходить в ней в школу целый год – нет, - говорит руководитель Росстандарта Антон Шалаев. - Мы же хотим, чтобы одежда для школы соответствовала более высоким требованиям, ведь в ней дети проводят по несколько часов в день почти целый год.

СТАНДАРТ ОБКАТЫВАЛИ ТРИ ГОДА

ГОСТ решили принять не с бухты барахты: три года в стране обкатывали предварительный национальный стандарт на школьную форму - специально выбранные фабрики шили по правилам. И это всех устроило – форму проверяли не только в лабораториях, но и дети в школах. Всем понравилось.

На основе этого стандарта и будет разработан ГОСТ, который окончательно должен быть утвержден в 2024 году.

- Но введения ГОСТа опять же вовсе не означает, что все без исключения фабрики или пошивочные объединения должны будут шить форму только по стандартам, - объясняет заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

ЧТО ПРОПИШУТ В ГОСТ

В новом ГОСТ будут прописаны гигиенические требования к ткани, из которой шьется форма:

* гигроскопичность - способность впитывать влагу,

* воздухопроницаемость - способность пропускать воздух,

* износостойкость (одно из главных требований родителей к детской одежде);

* качественная подкладка - из натуральных или полунатуральных тканей,

* и еще много пунктов, касающихся разных видов ткани.

ГОСТ распространится на пиджаки, жакеты, сарафаны, брюки и другие элементы одежды, а также на свитшоты, бомберы и т.п.

А ЧТО ОСТАЕТСЯ НА УСМОТРЕНИЕ ШКОЛ И РОДИТЕЛЕЙ

* Не будет единой формы (нет, фартуки не введут для обязательного ношения). Все останется, как и раньше – цветовую гамму и модель будут выбирать учебные учреждения.

* Никто не обяжет покупать вас форму исключительно по ГОСТ. Это будет дополнительный признак качества. Теоретически, благодаря ему вы точно будете знать, что эта одежда будет прочной, хорошо стирающейся, не вытягивающейся. И главной – нормально дышащей, ребенок в ней не вспотеет и не простудится от сквозняка.

* Нет, форму носить не обяжут. Ее ношение опять же регламентируется уставом школы: если форма обязательна, да, придется носить. Если прописана, как желательный, но необязательный элемент, значит, ребенок может ходить не в форме.

- В ГОСТе по поводу вида школьной формы предусматривается единственная строка «должен соблюдаться светский и деловой стиль», - поясняет руководитель Инновационного научно-производственного центра текстильной и легкой промышленности Дмитрий Гузов.

ПОДОРОЖАЕТ ЛИ ФОРМА

На сегодняшний день российская форма шьется из тканей собственного производства (по данным экспертов Роскачества). Только 15% - импорт.

- Мы не видим предпосылок, почему с введением ГОСТа форма должна подорожать, - говорит директор департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга РФ Вера Хмырова.

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