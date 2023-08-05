Чулпан Хаматова от безденежья на гастролях читает стихи

47-летняя Чулпан Хаматова ищет новые способы заработка. Фото: социальные сети

47-летняя Чулпан Хаматова ищет новые способы заработка. Полтора года назад артистка переехала на ПМЖ в Латвию. Хаматова еще девять лет назад купила там дом и получила вид на жительство в Латвии. Звезда театра и кино увезла на чужбину и дочек: Арине - 21 года, Асе – 19 лет, Ие – 11 лет. За это время артистка потеряла былую популярность и большие заработки. Ей обещали работу за русофобские высказывания, но выданные авансы оказались разовыми пиар-акциями. Сейчас с оплачиваемой работой у Хаматовой проблемы.

Жилье у Хаматовой находится в экопоселении в 80 км от Риги – деревянный дом площадью 200 кв м стоит на участке в 50 соток. Год назад артистку взяли на работу в труппу Нового рижского театра: с одним но – зарплату платят лишь гонорарами за каждый сыгранный спектакль. Но их можно по пальцам руки сосчитать. Правда один спектакль с участием Чулпан Хаматовой сняли с репертуара перед премьерой весной с формулировкой: «Творческая неудача». Хаматова ради этого «Гоголиса» (по повести Гоголя «Старосветские помещики») ежедневно усиленно учила латышский и украинский. В интервью говорила, что латышский выучила – хотя многие посмеиваются над этим утверждением. Худрук театра посмотрел «прогон» и спектакль отменил, людям вернули деньги за билеты. Единственный спектакль с участием Хаматовой - «Постскриптум». Моноспектакль на ближайшие три месяца заявлен в афише один раз, когда другие постановки имеют плотное расписание.

В Латвии кино и сериалы с приличным бюджетом (к которому ранее привыкла артистка) не снимают. Пока Чулпан Хаматова успела сняться в сомнительной английской комедии «На Запад!» («Go West!»), латышского режиссера Александра Хана. По сюжету: русская супружеская пара Мышкиных в1976-м году решила эмигрировать в США и проявляет ради этого изобретательность. Хаматова играет главную женскую роль – она Мышкина. Также Чулпан Хаматова занята в новом фильме Кирилла Серебрянникова – он снимает в том числе и в Латвии. Артистка завела агента в Америке и Европе в надежде на кинопроекты с хорошим бюджетом. Но их нет.

Поэтому Чулпан Хаматовой приходится зарабатывать гастролями по малым залам европейских городов, где много лет есть и немного русскоязычного населения. Такие поездки теперь главный источник дохода Хаматовой. Артистка придумала представление, не требующее больших вложений – Хаматова просто читает стихи. Назвала артистка представление - музыкально-поэтический спектакль «Сны о рояле». Она читает Мандельштама, Пастернака, Окуджаву, Цветаеву и другие произведения под аккомпанемент латвийского пианиста Андреаса Осокина. Очень похоже на художественную самодеятельность. Ближайшие гастроли через три месяца по Германии – билеты пока продаются плохо: цены от 29 (3 тысячи рублей) до 109 (11 тысяч рублей) евро. Залы заполняются не более чем на 400 — 500 человек.

Чулпан Хаматова хорошо зарабатывала в России: получала за выход в спектакле от 130 до 260 тысяч рублей. А спектаклей у нее было несколько за неделю, так как играла в двух театрах. Теперь за полгода у артистки спектаклей столько, сколько раньше бывало за месяц.

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